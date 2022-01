WD Blue, la SSD da 500 GB al PREZZO MINIMO STORICO

Stai pensando a un upgrade hardware del tuo PC? È il tuo giorno fortunato: la SSD da 500 GB della linea WD Blue è in vendita su Amazon al prezzo minimo storico. L'affidabilità è quella garantita da un marchio come Western Digital, leader nel mercato delle soluzioni per lo storage.

SSD in offerta: prezzaccio per la WD Blue da 500 GB

È un'unità 3D NAND SATA in grado di raggiungere velocità fino a 560 MB/s in fase di lettura e 530 MB/s in scrittura, così da ridurre fortemente i tempi di scaricamento ed elaborazione rispetto a quanto avviene con un disco fisso tradizionale. In dotazione il software gratuito per monitorarne lo stato, eseguire il backup automatico dei dati o effettuarne la clonazione. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, tra le altre specifiche tecniche spiccano un MTTF (Mean Time To Failure) pari a 1,75 milioni di ore e fino a 500 TBW (Terabytes Written), per un'affidabilità ottimizzata. Ancora, la certificazione F.I.T. Lab assicura la piena compatibilità con una vasta gamma di computer.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la SSD da 500 GB della linea WD Blue (Western Digital) al prezzo finale di soli 49,99 euro, grazie all'offerta proposta da Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.