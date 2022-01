Logitech MK220: mouse e tastiera wireless a meno di 20 euro. Che BOMBA!

Butta via mouse e tastiera cablati perché con meno di 20 euro Logitech ti permette di avere un set professionale che comprende entrambi e wireless. Stiamo parlando del set Logitech MK220, un pacchetto da ufficio completo che ti fornisce la completa libertà di movimento, unita ad un formato compatto e una qualità professionale.

Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK220: caratteristiche tecniche

Per quanto concerne la tastiera si tratta di una delle proposte più compatte del mercato, pensata proprio per ridurre l’ingombro sulla scrivania. Il profilo è piuttosto sottile e i due lati superiori offrono dei tasti curvi per una digitazione estremamente confortevole. Questi, inoltre, offrono un profilo ribassato per una maggiore velocità e precisione unite ad una silenziosità estrema. Nonostante il design ultracompatto, però, la tastiera non rinuncia ad un layout completo, ovviamente in italiano, che include perfino il tastierino numerico. Ottima anche l’autonomia. La tastiera ospita 2 batterie AAA (incluse) che forniscono una durata di ben 24 mesi di utilizzo, e non manca la funzione di risparmio energetico.

Il mouse, invece, ha un design piuttosto minimale, ma ergonomico con un profilo concavo dei tasti destro e sinistro per un confort maggiore. La periferica è anche piuttosto leggera e come per la tastiera decisamente silenziosa. Performante il sensore ottico da 1600 DPI che offre una gestione rapida e precisa del puntatore. L’autonomia in questo caso è di 12 mesi, alimentata da 2 batterie AA sempre incluse nella confezione. Il collegamento avviene tramite il dongle USB in dotazione, unico sia per la tastiera che per il mouse. Si tratta di un bundle di ottimo livello pensato per il lavoro d’ufficio, ma perfetto anche per le attività quotidiane ad un prezzo incredibile.

Grazie allo sconto del 38%, il kit Logitech MK220 è disponibile su Amazon a soli 19,99 euro con spedizione Prime.