Western Digital Elements 2TB: tanto spazio ad un prezzo che non ti aspetti

Se ormai le chiavette USB sono diventate troppe, vuol dire che ciò di cui hai veramente bisogno è un hard disk portatile come il Western Digital Elements 2TB. Un’unità decisamente capiente e, soprattutto, affidabile che puoi trovare in offerta su Amazon a soli 60 euro grazie ad uno sconto del 50%. Come sempre, ti ricordo che è un’offerta a tempo su un numero di pezzi limitati e non posso quindi garantirtene la disponibilità in seguito alla pubblicazione dell’articolo.

Western Digital Elements 2TB: caratteristiche tecniche

La proposta di Western Digital è un tradizionale disco rigido dal formato decisamente compatto. Misura solo 11x8cm per uno spessore di soli 15mm consentendoti di portarlo sempre con te nello zaino o nella borsa del PC. Si tratta di un dispositivo plug and play, che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Questo lo rende estremamente versatile e compatibile praticamente con qualsiasi sistema operativo. Tuttavia, il disco viene fornito formattato in NTFS per sistemi Windows, ma è possibile in pochi secondi riformattarlo con un file system diverso per utilizzarlo con Mac OS, Linux o Chrome OS. È anche un’ottima soluzione per le console di vecchia generazione per memorizzare un buon numero di giochi e non dover fare disinstallazioni continue.

L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.0, che con un bandwidth di 5Gbps consente di effettuare trasferimenti e backup estremamente rapidi. Chiaramente è retrocompatibile con gli standard precedenti, ma con una conseguente riduzione delle prestazioni. Il disco è anche accompagnato da una prova gratuita del software WD Backup, che ti permette di stilare perfino un calendario così che il backup avvenga in maniera del tutto automatica. Nel complesso si tratta di un dispositivo tanto semplice quanto utile per tenere i propri dati sempre al sicuro in un unico posto.

Grazie allo sconto del 50%, è possibile acquistare il Western Digital Elements 2TB a soli 60,50 euro su Amazon.