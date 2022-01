Mini PC Windows 11 (12/256GB) a PREZZO STRACCIATO

Compatto, ma potente e con tutto ciò che serve per seguire le lezioni online della didattica a distanza e per la produttività in smart working: NiPoGi AK2 Pro è un Mini PC evoluto, acquistabile oggi su Amazon approfittando di un coupon sconto di 60 euro che abbatte il prezzo di vendita. Vediamo perché può essere la scelta giusta per studenti e professionisti.

NiPoGi AK2 Pro è il Mini PC con Windows 11 che cerchi

Per capirlo è sufficiente dare uno sguardo all'elenco delle più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Pentium J4205, 12 GB di RAM, SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati (espandibile con SSD SATA, microSD o hard disk esterno), WiFi dual band, Bluetooth, Ethernet e una gamma completa di porte per la connettività come visibile nell'immagine qui sotto. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Sono presenti anche due porte HDMI per dar vita a una configurazione multi-monitor e non manca la possibilità di nasconderlo dietro lo schermo grazie al supporto per le staffe di montaggio VESA. Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale, ma con la possibilità di effettuare subito l'aggiornamento al nuovo Windows 11 senza alcuna spesa aggiuntiva.

In questo momento puoi acquistare il Mini PC del marchio NiPoGi (modello AK2 Pro) al prezzo finale di soli 249 euro invece di 309 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno curata direttamente da Amazon.