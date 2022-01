Hub USB-C 8-in-1 a PREZZO STRACCIATO su Amazon

I computer portatili e i dispositivi più recenti sono bellissimi da vedere, potenti, sottili e leggeri, ma le innovazioni introdotte sul fronte del design sono costate il sacrificio di alcune funzionalità: non è un caso se per connettere tutte le periferiche di cui abbiamo bisogno dobbiamo fare i salti mortali. In alternativa possiamo scegliere uno hub USB-C come nel caso del modello 8-in-1 del brand Lemorele, proposto oggi in offerta lampo su Amazon con un doppio sconto: alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge quella del coupon promozionale disponibile solo per poche ore.

Ci connetti tutto, ma proprio tutto: hub USB-C in doppio sconto

Questo l'elenco delle porte incluse: tre USB 3.0 Type-A, due USB-C (una con PD 100 W), una HDMI, una per le SD e una per le microSD. Tutto questo in dimensioni davvero compatte, solo 135x41x12 millimetri (il cavo è da 120 millimetri), così da poterlo tenere sempre nello zaino o nella custodia del laptop. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Garantita la piena compatibilità con Windows, macOS, Chrome OS, Linux, Android, iOS e iPadOS. La trasmissione dei dati avviene su standard USB 3.0 così da garantire una velocità elevata. C'è anche il supporto al Power Delivery 100 W per l'alimentazione e la ricarica veloce di tutti i dispositivi, come si legge nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo hub USB-C 8-in-1 del marchio Lemorele al prezzo finale di 22,49 euro invece di 29,99 euro come da listino. Come scritto in apertura, si tratta di un'offerta lampo: gli interessati non perdano tempo, rimarrà valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime.