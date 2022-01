Philips 241E1SC: il monitor per tutto ad un prezzo incredibile

Se vuoi mettere le mani su un buon monitor, facendo un vero e proprio affare, il Philips 241E1SC è esattamente ciò che cerchi. Uno schermo di elevata qualità da 24 pollici ideale sia per l’uso professionale che domestico, passando per videogiochi e intrattenimento, a meno di 140 euro su Amazon.

Monitor Philips 241E1SC: caratteristiche tecniche

L’aspetto è piuttosto minimale, ma decisamente elegante con linee pulite e un design con bordi ultrasottili per un utilizzo senza distrazioni. Il pannello offre una diagonale di 24 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia VA. Seppur meno fedeli cromaticamente rispetto ai tradizionali IPS, le soluzioni VA offrono neri nettamente più profondi. Non mancano le tecnologie dedicate alla protezione della vista, implementate proprio per garantire il massimo confort durante l’utilizzo prolungato. Il Flicker Free impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione riducendo la stanchezza alla vista. Il Low Blue Light invece consente di applicare un filtro che diminuisce drasticamente la luce blu emessa dal pannello, causa di irritazione agli occhi.

Seppur pensato maggiormente per un utilizzo professionale, il monitor si adatta perfettamente anche al gaming. Il refresh rate, infatti, è supportato dalla tecnologia Freesync di AMD che consente di eliminare i fastidiosi problemi di tearing e stuttering durante le fasi di gioco. Non mancano, inoltre, diverse modalità preimpostate per adattare meglio il monitor al genere videludico. La modalità “fps”, ad esempio, migliora i neri per rendere visibili tutte le zone dell’ambiente. La modalità “racing”, invece, adotta il tempo di risposta più veloce per una fluidità senza paragoni. Parliamo quindi, di un monitor decisamente versatile adatto ad ogni tipo di utilizzo, perfetto da tenere in casa per qualsiasi esigenza.

Grazie ad uno sconto del 22%, il monitor Philips 241E1SC è disponibile su Amazon a soli 139,90 euro per un risparmio di quasi 40 euro sul prezzo di listino.