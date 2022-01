Logitech G705 Marathon: il meglio per il lavoro a metà prezzo

È arrivato il momento di salutare il buon vecchio cavo e provare la libertà senza impedimenti di un mouse wireless come il Logitech G705 Marathon. Si tratta di una periferica pensata soprattutto per l’utilizzo professionale affidabile e versatile, oggi scontata di quasi metà prezzo su Amazon.

Mouse wireless Logitech G705 Marathon: caratteristiche tecniche

Il dispositivo presenta un design dedicato proprio al confort per le sessioni di utilizzo prolungato. La forma ergonomica e le superfici in gomma migliorano il grip riducendo consentendo movimenti fluidi e precisi, ma naturali della mano. La dotazione dei tasti offre ben 7 pulsanti programmabili direttamente dal software di Logitech. È possibile, infatti, assegnare funzioni speciali o l’avvio di programmi specifici ad ogni tasto, così da ottenere la massima flessibilità per ogni attività. La connessione avviene tramite il ricevitore wireless. Si tratta del ricevitore Unyfying esclusivo di Logitech che consente di collegare fino a 6 dispositivi compatibili simultaneamente.

Naturalmente il mouse è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, da Windows a Mac OS passando per Linux e Chrome OS. Si tratta, infatti, di un dispositivo plug and play che non necessita di alcuna installazione driver o software di terze parti. Inevitabilmente la personalizzazione di scelta rapida richiede necessariamente il software dedicato, che però non è indispensabile al funzionamento del mouse. A garantirne le prestazioni ci pensa un sensore ottico da 1000 DPI estremamente preciso e veloce su qualsiasi superficie. Ottima, infine, la durata della batteria che garantisce un’autonomia di ben 3 anni. Dimenticherai completamente l’ingombro del cavo e la sostituzione della batteria, con un mouse sempre pronto all’uso con la libertà totale del wireless.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 46%, il Logitech G705 Marathon è disponibile su Amazon a soli 26.99 euro per un risparmio di 23,41 euro sul prezzo di listino.