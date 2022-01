Teclast F15S: portatile per la DaD a un PREZZACCIO

Cerchi un computer portatile per la didattica a distanza o per lo smart working, che possa gestire le lezioni online e la produttività di base? Dai un'occhiata a Teclast F15S, lo trovi in questo momento in offerta lampo su Amazon a prezzo stracciato. Per approfittare dello sconto non bisogna perdere tempo.

Un laptop per la DaD: Teclast F15S è in sconto

Sono queste le specifiche tecniche più importanti per comprenderne le potenzialità: ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4020, GPU HD Graphics 500, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, slot microSD, Bluetooth, WiFi, porte USB 3.0, connettore mini-HDMI per i monitor esterni, jack audio e grande autonomia. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale.

In questo momento c'è la possibilità di allungare le mani sul computer portatile di Teclast (modello F15S) al prezzo finale di soli 288,99 euro invece di 339,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio curata direttamente da Amazon. Gli interessati non perdano tempo: si tratta di un'offerta lampo, dunque disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.