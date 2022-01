Prestazioni e capienza scontate del 52% con il WD My Passport SSD 500GB

Sicuro di voler continuare a trasferire file con la lentezza di un hard disk magnetico? Oggi con soli 65 euro su Amazon puoi acquistare un SSD portatile dalle prestazioni circa 10 volte superiori: il Western Digital My Passport SSD 500GB, una soluzione capiente e con una velocità di trasferimento di 400MB/s.

Western Digital My Passport SSD 500GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di Western Digital presenta un design tradizionale per i dischi portatili, ma estremamente robusto, resistente e nettamente più compatto. L’intero profilo, infatti, è rivestito in gomma anticaduta che consente al disco di resistere agli impatti fino a 2 metri di altezza. Questo permette di mantenere i dati al sicuro da urti e vibrazioni rendendo il trasporto decisamente più agevole e senza preoccupazioni. Decisamente comodo il cavo integrato, che può essere riposto direttamente nello scasso apposito nella parte inferiore. La velocità offerte raggiungono ben 300MB/s in scrittura e 400MB/s in lettura, ideale per backup e trasferimenti estremamente rapidi. L’interfaccia utilizzata è ovviamente quella USB 3.0, ma rimane retrocompatibile con gli standard precedenti, naturalmente sacrificando parte delle prestazioni.

La periferica supporta la funzione plug and play, il che significa che non è necessaria alcuna installazione driver o software di terze parti. Questo lo rende praticamente compatibile con qualsiasi sistema operativo come Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS. Ottima la compatibilità con Time Machine di Apple che consente di programmare backup automatici. Un dispositivo nel complesso molto semplice, ma decisamente funzionale e pratico. Seppur pensato soprattutto per i professionisti, è una soluzione perfetta per salvare foto, video e documenti di ogni genere, magari per avere film e serie TV sempre a portata di mano anche in viaggio.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 52%, il Western Digital My Passport SSD è disponibile su Amazon a soli 64,99 euro per un risparmio di ben 75 euro sul prezzo di listino.