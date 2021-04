Con caratteristiche che lo rendono adatto alla didattica a distanza, così come alla navigazione e alla riproduzione dei contenuti multimediali, BMAX S13 A è un laptop con piattaforma Windows oggi acquistabile su Amazon approfittando di offerta lampo e coupon sconto, così da ridurne fortemente il prezzo.

Doppio sconto oggi su Amazon per il laptop di BMAX

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: display da 13,3 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N3350, GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM LPDDR4, unità SSD da 128 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth, slot per schede microSD, due porte USB 3.0, uscita video mini-HDMI, tastiera che si estende per tutta la larghezza, ampio touchpad, webcam con microfono integrato, speaker e batteria da 38 Wh. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Oggi il laptop di BMAX è acquistabile su Amazon prezzo di soli 239,99 euro invece di 299,99 euro come da listino, approfittando dell’offerta lampo valida solo per poche ore e dell’ulteriore coupon sconto da 15 euro applicabile con un solo click.