Dallo stile volutamente minimalista, dunque ideale per chi desidera mantenere la scrivania in ordine, il monitor Full HD da 23,8 pollici di Huawei oggi è proposto su Amazon con il 19% di sconto sul prezzo di listino.

Huawei, monitor 23,8 pollici in offerta a -19%

Tra le specifiche tecniche più importanti sono da segnalare il rapporto di contrasto 1.000:1, la certificazione TÜV Rheinland, il pannello FullView di qualità elevata, la possibilità di inclinarlo in modo da adattarsi a ogni postazione e gli ingressi HDMI-VGA per il collegamento di computer o dispositivi. Per ulteriori informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Ciò che balza subito all’occhio è il design, curato nei minimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda le cornici ultra-sottili (5,7 millimetri) che circondano il pannello su tre dei quattro lati, tanto da ottenere un rapporto screen-to-body pari al 90%. Tutto questo oggi acquistabile su Amazon al prezzo di soli 129,99 euro invece di 159,90 euro come da listino. La spedizione è immediata e gratuita.