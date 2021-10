Il laptop BMAX S13 al PREZZO MINIMO STORICO

Con caratteristiche adatte allo studio, alla navigazione e alle operazioni di base della produttività, BMAX S13 è un laptop consigliato a tutti coloro che desiderano acquistare un buon prodotto, senza pagare troppo: oggi lo si trova proposto su Amazon con uno sconto interessante sul listino che lo porta al prezzo minimo storico.

BMAX S13: sarà questo il tuo nuovo laptop?

Queste le principali specifiche tecniche integrate: display da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4020, GPU UHD Graphics 600, 6 GB di RAM DDR4, unità SSD da 128 GB per l'archiviazione dei dati, lettore SD, Bluetooth, WiFi, porte USB 3.0, uscita video mini-HDMI, jack audio, webcam con microfono per videochiamate e riunioni da remoto, altoparlanti e grande autonomia. Il sistema operativo è Windows 10 con licenza ufficiale. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Nulla è lasciato al caso in BMAX S13, nemmeno in termini di design, con uno spessore inferiore a 2 cm e il peso di soli 1,3 Kg. Oggi il laptop può essere tuo al prezzo di 254,99 euro, mai così basso. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita da Amazon.