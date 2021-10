ASUS Week: Chromebook a prezzo stracciato

30% di sconto e soli 189 euro per metterselo sulla propria scrivania: se stai cercando un notebook e sei incuriosito dalla gamma Chromebook, ASUS ti serve l'assist per cedere definitivamente alla tentazione. Si tratta del Chromebook C223 con monitor HD anti-glare da 11,6 pollici: 80 euro risparmiati su un dispositivo già di per sé di basso costo rappresentano un'occasione irripetibile che durerà per tutta questa “ASUS Week” iniziata oggi fino ad esaurimento delle scorte disponibili (la versione da 15,6 pollici è già esaurita e indisponibile, ad esempio).

ASUS Week, cuor di Chromebook

Cuore Intel Celeron N3350, 1 Kg di peso, connettività Wifi integrata. Sopra il monitor è disponibile una camera HD 720p e lo spessore complessivo è pari a appena 17 millimetri. Comodo e leggero, piccolo e agile, con costo del tutto minimale. Non è un supercomputer, questo è ovvio: lo dicono tutte le specifiche elencate e lo dice il prezzo minimo dell'offerta di oggi. Ma si tratta di un Chromebook, basato sul concept voluto da Google proprio per postazioni di questo tipo che consentano l'uso di funzioni essenziali tramite le app dello store di Mountain View.

Se stai cercando modelli più raffinati, con ben altre ambizioni, guarda qui. Altrimenti prosegui, sapendo che per un VivoBook in forte sconto il prezzo è di 729 euro, per un Chromebook invece stai scendendo sotto i 200 euro: la differenza è tutta ben tratteggiata in questo dettaglio.

Con questo C223, infatti, ASUS non porta avanti una sfida muscolare, ma una di agilità: un laptop per la didattica a distanza, per portare in casa i servizi essenziali del digitale senza dover giocoforza isolare il tutto allo schermo ed ai limiti di uno smartphone.

Il 30% di sconto su un modello simile lo rende accessibile, ideale per un rito di iniziazione al digitale per i figli così come perfetto per una postazione leggera con cui portare il digitale in casa. Ad un prezzo simile non era mai arrivato, dunque il momento è quello giusto per farci un pensierino.