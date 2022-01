BMAX X15: laptop ottimo per la DaD (DOPPIO SCONTO)

Vuoi un laptop per la didattica a distanza e che possa gestire con disinvoltura anche le operazioni base della produttività o la navigazione? La risposta è BMAX X15. Oggi te lo consigliamo in quando proposto con un doppio sconto su Amazon: alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge un ulteriore coupon sconto da 40 euro attivabile in un click.

Laptop per didattica a distanza: BMAX X15 in offerta

Sono queste le specifiche tecniche integrate: ampio display Full HD da 15,6 pollici così da poter organizzare finestre e applicazioni in modo comodo, anche in multitasking, processore Intel Celeron N4120, GPU Intel HD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, unità SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, porte USB 3.0 e 2.0, uscita video mini-HDMI, slot microSD, jack audio, webcam per lezioni e riunioni online, grande autonomia. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si può leggere nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale.

Se stai cercando un computer portatile da destinare a didattica a distanza, smart working e alle altre attività online, ma non vuoi spendere troppo, BMAX X15 è la scelta giusta: offre prestazioni adeguate a fronte di una spesa contenuta. Quanto contenuta? Approfittando del doppio sconto Amazon oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 299,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Se lo ordini ora, domani sarà sulla tua scrivania.