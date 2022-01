Decoder DVB-T2 e media player: lo sconto è servito

Non cambiare TV, non ce n'è bisogno: ti basta un decoder DVB-T2 per farti trovare pronto all'appuntamento con il nuovo digitale terrestre. Oggi ti proponiamo quello del marchio New Digital, già promosso da centinaia di recensioni positive lasciate dai clienti soddisfatti e disponibile con uno sconto interessante su Amazon.

Digitale terrestre: questo decoder è anche media player

Garantisce il pieno supporto a tutte le tecnologie più recenti (HEVC 10bit, H.265, MPEG-4) e all'occorrenza può diventare un lettore multimediale per riprodurre i file presenti su una chiavetta connessa alla porta USB: film, canzoni e fotografie. Gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Come si può leggere nella scheda del prodotto, il telecomando in dotazione ha tasti grandi così da risultare di facile utilizzo per chiunque. Ancora, la funzionalità Zoom permette di ingrandire una porzione specifica dell'immagine durante la visione dei programmi. Tutti i menu sono in italiano e non manca il televideo.

Il processo di installazione è davvero semplice: collega l'antenna TV, inserisci il cavo HDMI o SCART e il gioco è fatto. Oggi hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 di New Digital per il nuovo digitale terrestre al prezzo finale di soli 24,90 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime.