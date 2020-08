BNL sceglie ufirst per eliminare le code in filiale

Anche BNL Gruppo BNP Paribas ha scelto ufirst per digitalizzare e rendere più efficienti gli ingressi nelle proprie filiali ed agenzie. Del servizio abbiamo scritto su queste pagine nei mesi scorsi quando ha aderito all’iniziativa Solidarietà Digitale promossa dal Governo: si tratta di una piattaforma fruibile via app che facilita gli accessi ai servizi più congestionati nelle città, andando così incontro alle esigenze dettate dal distanziamento sociale ed evitando inutili attese.

La piattaforma di ufirst per 180 filiali del gruppo BNL

Al termine di una fase pilota soddisfacente, il gruppo ha deciso di estendere entro fine agosto a 180 sedi a maggior affluenza presenti sul territorio nazionale (per un totale pari a 12.000 persone al giorno) l’utilizzo della soluzione. Così facendo gli utenti avranno modo di gestire il proprio posto in coda e prenotare un appuntamento per le pratiche che necessitano la presenza fisica, direttamente dallo smartphone.

L’integrazione avviene con la comparsa di ufirst nell’app di BNL Gruppo BNP Paribas. Da lì è possibile “staccare” virtualmente il numero per la fila, monitorando l’avanzamento della coda da remoto e ricevendo notifiche in prossimità del proprio turno così da entrare solo nel momento in cui si è chiamati allo sportello.

In alternativa è possibile riservare il proprio posto grazie al servizio di concierge, comunicando al personale all’ingresso il proprio numero di cellulare e ricevendo così un SMS. Questo il commento di Matteo Lentini, Managing Director di ufirst.

Siamo orgogliosi di affiancare BNL Gruppo BNP Paribas in questo lungimirante percorso di digitalizzazione che ha l’obiettivo di garantire ai propri clienti un’esperienza più smart e sicura dove l’attenzione per la salute dei propri utenti e di conseguenza per le proprie risorse rimane centrale. Fin dalla nostra nascita e in particolar modo in questi ultimi mesi, mettiamo a disposizione uno strumento innovativo attraverso il quale ottimizzare i flussi di lavoro delle nostre ormai oltre 1.500 strutture affiliate e restituendo il giusto valore al tempo delle persone che quotidianamente scelgono ufirst.

Segnaliamo infine il debutto della funzionalità Fila Programmata che permette di prenotare un’appuntamento specificando il giorno e l’ora così da recarsi in agenzia senza alcuna attesa. Una novità che consente anche agli addetti ai lavori di pianificare l’intera giornata di attività, distribuendo in anticipo i diversi incarichi al personale.