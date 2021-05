Bocconi for Innovation, nuova call per startup

A partire da oggi e fino al 4 luglio tutti i nuovi aspiranti imprenditori con un’idea in mente possono ambire ai fondi messi a disposizione dalla quarta “Bocconi for Innovation Startup Call“, iniziativa che si apre a tre specifiche aree di specializzazione:

Digital Tech

Sostenibilità

Made in Italy (agroalimentare, moda, design, industry 4.0 e arte, cultura e tempo libero)

Bocconi for Innovation Startup Call

B4i funge da acceleratore e, oltre ad un investimento da 30 mila euro ed un programma della durata di 4 mesi, “aiuta le startup a definire il loro business in ottica di crescita, sviluppo del prodotto e del team oltre che a interagire con mentor, consulenti esperti e società attive nei loro settori di interesse“. Un progetto che punta a puntellare le basi di quei team che coltivano una buona idea e che hanno la necessità di un sostegno iniziale per avviare le basi imprenditoriali della propria iniziativa. In qualità di pre-acceleratore, invece, B4i accoglie idee in fase embrionale e ne supporta la validazione attraverso 11 sessioni di avvicinamento alla “fase di prodotto minimo funzionale“.

Per partecipare alle Bocconi for Innovation Startup Call sono necessari alcuni requisiti minimi come essere un team di minimo due persone, maggiorenni. Per il percorso di accelerazione, inoltre, la startup deve essere costituita come società a responsabilità limitata (SRL o equivalente) prima dell’inizio del programma a settembre 2021, disporre di alcuni indicatori misurabili di convalida del mercato (utenti attivi, pipeline di potenziali clienti, eventuali ricavi, etc.) e prevedere un impegno a tempo pieno da parte dei fondatori.

Le candidature alla nuova call possono essere effettuate attraverso questa pagina. Così Nico Valenti Gatto, Direttore Operativo di Bocconi for Innovation, spiega la nuova edizione del progetto: