Boeing Starliner: scoperta la causa dello strano suono

Due giorni fa, l’astronauta Butch Wilmore aveva segnalato la comparsa di uno strano suono proveniente da un altoparlante della navicella Starliner di Boeing. Dopo una breve indagine da parte della NASA è stata individuata la causa. Come ipotizzato da alcuni esperti era semplicemente un feedback audio, quindi niente di preoccupante.

Scoperta la causa del suono pulsante

L’astronauta Butch Wilmore è arrivato sulla Stazione Spaziale Internazionale con la Starliner all’inizio di giugno, insieme alla collega Suni Williams. Dopo aver rilevato il suono pulsante, simile a quello di un sonar, ha contattato il controllo missione della NASA a Houston per chiedere di analizzare lo strano rumore che si può ascoltare nella seguente registrazione effettuata avvicinando il microfono all’altoparlante della navicella:

https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2024/09/2024-08-31-Sat-0800_trim.mp3

Ieri sera è stata svelata la causa del misterioso suono. In un’email inviata a Jeff Foust di SpaceNews, la NASA ha spiegato che si è trattato di un problema dovuto alla configurazione audio:

Il suono pulsante proveniente da un altoparlante della navicella Starliner di Boeing, sentito dall’astronauta Butch Wilmore a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, si è interrotto. Il feedback proveniente dall’altoparlante era il risultato di una configurazione audio tra la stazione spaziale e Starliner. Il sistema audio della stazione spaziale è complesso e consente l’interconnessione di più veicoli spaziali e moduli, ed è normale riscontrare rumore e feedback. All’equipaggio viene chiesto di contattare il controllo missione quando sentono suoni provenienti dal sistema di comunicazione. Il feedback dell’altoparlante segnalato da Wilmore non ha alcun impatto tecnico sull’equipaggio, su Starliner o sulle operazioni della stazione, compreso l’undocking senza equipaggio di Starliner dalla stazione previsto venerdì 6 settembre.

L’undocking della Starliner avverrà alle ore 18:04 del 6 settembre (le 00:04 del 7 settembre in Italia). La navicella toccherà il suolo in New Mexico alle ore 00:03 del 7 settembre (le 6:03 in Italia). Butch Wilmore e Suni Williams ritorneranno sulla Terra a febbraio 2025 con la Crew Dragon Freedom della missione Crew-9 che verrà lanciata il 24 settembre.