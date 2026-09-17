 Bollette, rischio rincari in autunno: è il momento di bloccare il prezzo con Octopus
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Bollette, rischio rincari in autunno: è il momento di bloccare il prezzo con Octopus

Con Octopus è possibile accedere a un'offerta luce e gas a prezzo fisso che blocca i rincari per un anno, ecco la promo da scegliere oggi.
Bollette, rischio rincari in autunno: è il momento di bloccare il prezzo con Octopus
Green Risparmio energetico
Con Octopus è possibile accedere a un'offerta luce e gas a prezzo fisso che blocca i rincari per un anno, ecco la promo da scegliere oggi.
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Con il rischio di nuovi rincari su luce e gas in autunno, in questo momento, è importante trovare la promo giusta per bloccare il prezzo di luce e gas per almeno 12 mesi. L’offerta da scegliere oggi arriva da Octopus Energy.

Puntando su Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il prezzo dell’energia a 0,1826 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,85 €/Smc per il gas naturale, con una quota fissa di 6 euro/mese per la luce e 7 euro/mese per il gas.

L’offerta in questione è attivabile dal sito ufficiale di Octopus, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Non ci sono vincoli o costi iniziali.

Accedi qui all’offerta di Octopus

Octopus Energy

Le caratteristiche dell’offerta luce e gas di Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e ottenere una protezione dai rincari nel lungo periodo. Scegliendo Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,1826 €/kWh e quota fissa di 6 euro al mese; l’energia elettrica fornita viene prodotta al 100% da fonti rinnovabili
  • Gas naturale: costo del gas prima pari a 0,85 €/Smc e quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 12 mesi
  • Nessun costo iniziale e nessun vincolo 

Questa promo riguarda esclusivamente le utenze domestiche e può essere attivata, con le condizioni descritte, fino al 18 settembre.

L’offerta proposta da Octopus è attivabile direttamente tramite il box qui di sotto. Per completare la sottoscrizione della promo è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario del contratto
  • il codice univoco della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • le coordinate IBAN del conto

L’attivazione avviene nel giro di poche settimane, senza alcun costo iniziale per l’utente.

Accedi qui all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
17 set 2026
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