Bollette, rischio rincari in autunno: è il momento di bloccare il prezzo con Octopus

Con il rischio di nuovi rincari su luce e gas in autunno, in questo momento, è importante trovare la promo giusta per bloccare il prezzo di luce e gas per almeno 12 mesi. L’offerta da scegliere oggi arriva da Octopus Energy.

Puntando su Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il prezzo dell’energia a 0,1826 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,85 €/Smc per il gas naturale, con una quota fissa di 6 euro/mese per la luce e 7 euro/mese per il gas.

L’offerta in questione è attivabile dal sito ufficiale di Octopus, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Non ci sono vincoli o costi iniziali.

Le caratteristiche dell’offerta luce e gas di Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e ottenere una protezione dai rincari nel lungo periodo. Scegliendo Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica : costo dell’energia pari a 0,1826 €/kWh e quota fissa di 6 euro al mese ; l’energia elettrica fornita viene prodotta al 100% da fonti rinnovabili

: costo dell’energia pari a e quota fissa di ; l’energia elettrica fornita viene prodotta al 100% da fonti rinnovabili Gas naturale : costo del gas prima pari a 0,85 €/Smc e quota fissa di 7 euro al mese

: costo del gas prima pari a e quota fissa di Prezzi fissi per 12 mesi

Nessun costo iniziale e nessun vincolo

Questa promo riguarda esclusivamente le utenze domestiche e può essere attivata, con le condizioni descritte, fino al 18 settembre.

L’offerta proposta da Octopus è attivabile direttamente tramite il box qui di sotto. Per completare la sottoscrizione della promo è sufficiente avere a disposizione:

i dati dell’intestatario del contratto

il codice univoco della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

le coordinate IBAN del conto

L’attivazione avviene nel giro di poche settimane, senza alcun costo iniziale per l’utente.