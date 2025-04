Bologna - Empoli: come vedere la semifinale in streaming, anche dall'estero

Torna in campo la Coppa Italia con la seconda semifinale, Bologna – Empoli. Dopo la vittoria all’andata, il Bologna si prepara a un passaggio del turno abbastanza agevole (potendo contare su 3 goal di scarto) mentre l’Empoli è alla ricerca di una vera e propria impresa.

Il match è in programma oggi, giovedì 24 aprile 2025, con calcio di inizio fissato per le 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Italia 1 e in diretta streaming gratis su Mediaset Infinity.

Per vedere Bologna – Empoli di Coppa Italia in streaming dall’estero, nei Paesi dove la partita non viene trasmessa, è possibile ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione e poi raggiungendo Mediaset Infinity per seguire lo streaming.

La VPN su cui puntare oggi è NordVPN, serviio di riferimento del settore delle VPN. Con la promozione in corso, infatti, la VPN è ora disponibile al prezo scontato di 3,09 euro al mese, andando a selezionare il piano di 27 mesi (24 + 3 extra) che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è accessibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Bologna – Empoli: dove vederla in TV e in streaming

La semifinale di ritorno di Coppia Italia sarà trasmessa dalle 21:00 di oggi 24 aprile:

in diretta TV su Italia 1

in diretta streaming su Mediaset Infinity

La trasmissione è gratuita. Dall’estero, dove la partita non viene trasmessa da nessun’altra emittente, è possibile collegarsi alla piattaforma di streaming di Mediaset tramite una VPN come NordVPN, attivabile di seguito.

Bologna – Empoli: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

: Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Ebuehi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Cacace; Esposito. All. D’Aversa

La partita di andata

Credits immagine copertina: Lega Serie A (canale YouTube)