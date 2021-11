Bomba assoluta: Logitech G332 a meno di metà prezzo su Amazon

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie da gaming, oggi ti riportiamo un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire. Stiamo parlando delle cuffie Logitech G332, un headset entry level con tutte le carte in regola per la massima immersione, che tocca il minimo storico scendendo a meno di metà prezzo.

Cuffie da gioco Logitech G332: caratteristiche tecniche

Il design è in pieno stile Logitech G, con una colorazione nera e rifiniture rosse tipiche dei prodotti gaming, che trasmette subito senso di solidità e qualità. A contribuire c’è senza dubbio l’anima in acciaio dell’archetto che garantisce durabilità e robustezza. I padiglioni sono imbottiti con memory foam e rivestiti in similpelle che fornisce un buon livello di isolamento dai rumori esterni. Ottima la compatibilità che, grazie al jack da 3,5mm, si estende praticamente ad ogni piattaforma: dal PC ai dispositivi mobili, passando per tutte le console domestiche. Dal punto di vista strutturale, si tratta di un prodotto di ottimo livello in linea con la gamma G dell’azienda, adottata da numerosi giocatori professionisti.

A fare la differenza sono naturalmente qualità del suono e funzionalità. Le cuffie ospitano due driver da 50mm capaci di garantire un’esperienza audio superiore alle tradizionali cuffie. Il suono è estremamente dettagliato consentendo, nel caso degli sparatutto, di rilevare l’esatta posizione di provenienza dei passi. Ottimo il microfono con funzione flip-to-mute che consente di mutare l’audio in ingresso semplicemente ripiegandolo verso l’alto. Dietro il padiglione sinistro trova posto una comoda rotella che consente di regolare il volume al volo con un’ottima precisione. In sostanza si tratta di cuffie pensate per il massimo confort e precisione, così ottenere un’esperienza di altissimo livello senza distrazioni.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 52%, le Logitech G332 possono essere acquistate su Amazon a soli 29,99 euro per un risparmio di ben 32 euro sul prezzo di listino. A questo prezzo, sono semplicemente un affare.