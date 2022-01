BOMBA Xiaomi Mi Curved Monitor 34: l'ultrawide 2K scontato di 200 euro

Quello che ti proponiamo in questo articolo è una vera e propria bomba lanciata su eBay nel settore dei monitor gaming. Si tratta dello Xiaomi Mi Curved Monitor 34, uno schermo da ben 34 pollici ultrawide, proposto in occasione degli sconti di gennaio a soli 356 euro, il prezzo più basso mai registrato sul web.

Xiaomi Mi Curved Monitor 34: caratteristiche tecniche

Il monitor, come anticipato, propone un pannello da ben 34 pollici di diagonale con risoluzione 2K (3440×1440) e rapporto di 21:9. Si tratta di un monitor ultrawide che offre circa il 30% in più di superficie rispetto ai tradizionali 16:9, per una visuale più ampia. Questo si adatta perfettamente anche all’impiego professionale, con la possibilità di avere un’area di lavoro maggiore per gestire al meglio il multitasking. Trattandosi di un prodotto pensato per il gaming, però, non mancano alcune funzionalità dedicate proprio al mondo dei videogiochi per un’esperienza al top. Il refresh rate, infatti, raggiunge i 144Hz con un tempo di risposta di solo 4 millisecondi GtG. Questo è affiancato dal FreeSync Premium di AMD, che consente di eliminare i fastidiosi problemi di tearing e stuttering.

Non mancano, tuttavia, alcune funzionalità dedicato all’utilizzo professionale per preservare la salute della vista. Il Flicker Free, ad esempio, impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione garantendo un confort maggiore durante la visione. Il Low Blue Light, invece, riduce la luce blu emessa dal pannello causa di arrossamento e irritazione agli occhi, indispensabile per le sessioni di utilizzo prolungate. La curvatura da 1500R, inoltre, si adatta meglio alla vista semplificando la visione periferica, ideale per la gestione delle finestre. La connettività è decisamente completa, e include 2 porte HDMI, ben 2 porte DisplayPort e un jack audio da 3,5mm per cuffie o altoparlanti. Con uno sconto, si tratta senza dubbio di una delle migliori soluzioni del mercato, l’unica ad offrire una scheda tecnica simile nella fascia sotto i 400 euro. Un vero e proprio affare, scontato di quasi 200 euro rispetto al prezzo di listino.

Grazie allo sconto del 10% applicato direttamente al carrello, lo paghi solo 356,40 euro su eBay per un risparmio di ben 194 euro sul prezzo di listino.