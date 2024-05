Bonifici istantanei, nuova normativa UE: cosa cambia

Il mondo dei pagamenti digitali sta per subire una trasformazione epocale grazie al nuovo regolamento dell’Unione europea, entrato in vigore ad aprile. L’obiettivo è chiaro: favorire la diffusione dei bonifici istantanei e rimuovere gli ostacoli che ne hanno frenato l’adozione, primo fra tutti le elevate commissioni applicate dalle banche.

Con un termine massimo di 18 mesi per adeguarsi alle nuove norme, gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento dovranno rivedere le loro strategie e offrire ai clienti un’esperienza di bonifico istantaneo semplice, accessibile e conveniente.

Addio commissioni salate sui bonifici istantanei

Il cuore del regolamento UE è l’equiparazione dei bonifici istantanei a quelli tradizionali. Niente più commissioni esorbitanti per usufruire di un servizio che dovrebbe essere alla portata di tutti: il costo medio dei bonifici istantanei dovrà allinearsi a quello standard, ovvero 0,37 euro per le operazioni online e 4,73 euro per quelle effettuate allo sportello. Le banche inoltre, dovranno offrire i bonifici istantanei come opzione predefinita o, quanto meno, metterli sullo stesso piano dei bonifici classici.

Velocità, sicurezza e accessibilità: i vantaggi dei bonifici istantanei

Con i bonifici istantanei, il denaro viaggia alla velocità della luce: in soli 10 secondi, la somma trasferita viene accreditata sul conto del destinatario, senza dover attendere giorni lavorativi. Questa immediatezza rende l’operazione irrevocabile, a differenza dei bonifici tradizionali. Tuttavia, la rapidità non va a discapito della sicurezza: le banche sono tenute a verificare la corrispondenza tra il beneficiario e il titolare del conto, oltre a effettuare i consueti controlli antiriciclaggio.

L’accessibilità è un altro punto di forza dei bonifici istantanei: saranno disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso gli stessi canali utilizzati per i bonifici standard. L’importo massimo trasferibile è fissato a 100mila euro, ma le banche potranno stabilire limiti inferiori per singole operazioni o per il totale giornaliero.

L’UE punta a un mercato finanziario unico

La spinta dell’UE verso i bonifici istantanei non è fine a se stessa: l’obiettivo è favorire la libera circolazione di investimenti e risparmi all’interno dell’Unione Europea, a beneficio di cittadini, imprese e investitori. Abbattendo le barriere che hanno finora ostacolato l’adozione di questi strumenti di pagamento, Bruxelles mira a creare un mercato unico dei servizi finanziari più efficiente e dinamico.