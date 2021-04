Bonus 2400 euro: ecco come chiederlo online

Il Decreto “Sostegni” ha previsto un nuovo bonus che va in aiuto di specifiche categorie di lavoratori per i quali arriva un piccolo supporto per affrontare questi mesi difficili in attesa che le riaperture possano fare il loro corso. Seguendo la medesima procedura già avviata nel 2020 con i primi “bonus 600 euro”, anche il nuovo “Bonus 2400 euro” può essere richiesto ed ottenuto passando per i canali online dell’INPS.

Bonus 2400 euro: chi può chiederlo

Il modulo per la richiesta online è disponibile da poche ore e la richiesta potrà essere depositata entro il 31 maggio. Le categorie beneficiarie erano già state precedentemente definite e pubblicate in apposita circolare INPS del 19 aprile scorso. La richiesta, nella fattispecie, potrà essere portata avanti da:

lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

lavoratori autonomi occasionali;

lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;

lavoratori dello spettacolo.

La richiesta va portata avanti tramite questa pagina. Come noto, ormai già da alcuni mesi l’accesso alla piattaforma può essere eseguito tramite SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta eseguito il login si potrà procedere con l’indicazione dei dati necessari alla certificazione del proprio status di beneficiario ed ottenere così direttamente dall’INPS la somma prevista.