Bonus auto elettriche, salta tutto: Click Day rinviato

All’ultimo momento, è stato comunicato che la piattaforma realizzata da Sogei per richiedere il bonus auto elettriche non aprirà domani (mercoledì 15 ottobre) come previsto. Sulla homepage si legge che l’attivazione della sezione dedicata ai Beneficiari sarà comunicata successivamente . Tutto qui, nessun altro dettaglio.

Tutto rinviato per il bonus auto elettriche

Non è dato a sapere quale sia il motivo del rinvio, forse una qualche problematica di natura tecnica ed emersa in extremis. La comunicazione dello slittamento è giunta a coloro iscritti alla newsletter del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Rimane da capire anche quando andrà in scena il nuovo Click Day. Secondo quanto riferito da alcune fonti a Repubblica, potrebbe essere stato spostato alla prossima settimana, più precisamente a martedì 21 ottobre. Ad ogni modo, niente di ufficiale.

Il risultato è uno slittamento dell’ultimo minuto. Chi era in attesa di collegarsi per chiedere e ottenere il proprio voucher dovrà necessariamente pazientare.

Come funziona l’incentivo

L’incentivo ha ovviamente lo scopo di favorire l’acquisto delle auto elettriche, per svecchiare il parco macchine in circolazione, offrendo uno sconto fino a 11.000 euro sul listino. L’importo varia in base all’indicatore ISEE del richiedente. Altri due requisiti da rispettare sono quelli relativi all’obbligo di rottamare un vecchio modello (fino a Euro 5) e di non scegliere una vettura a zero emissioni che costi più di 42.700 euro (IVA inclusa), dunque niente supercar o allestimenti di lusso.

A sostegno dell’iniziativa sono stati stanziati fondi per 597 milioni di euro, ritenuti sufficienti per immettere sulle nostre strade poco meno di 40.000 nuovi veicoli.

Ricordiamo che per accedere alla piattaforma di Sogei, una volta operativa, sarà necessario autenticarsi con un metodo a scelta tra SPID e CIE (carta di identità elettronica).

In caso di novità sul rinvio del click day per il bonus auto elettriche aggiorneremo questo articolo. Per il momento, dalle fonti ufficiali tutto tace.