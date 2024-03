Bonus Computer 2024 da 300 euro: come richiederlo

Un contributo di 300 euro per l’acquisto di un nuovo computer, fisso o portatile: è quanto mette a disposizione il Bonus Computer 2024. L’obiettivo dell’iniziativa è ridurre il divario digitale, agevolando l’adozione di un dispositivo che possa tornare utile per l’attività didattica. Vediamo in questo articolo a chi è destinato il contributo economico, quali sono i requisiti necessari poterlo ottenere e come richiederlo.

Cos’è il Bonus Computer 2024

I destinatari dell’incentivo sono gli studenti. Più precisamente quelli iscritti alle scuole medie superiori o a una facoltà universitaria.

L’altro requisito da soddisfare è relativo all’ISEE della famiglia (o del richiedente) che non deve superare i 20.000 euro.

È possibile scegliere un dispositivo nuovo o usato, senza alcuna limitazione per quanto riguarda quelli di seconda mano o ricondizionati. Nessun vincolo nemmeno per il sistema operativo installato: libera scelta tra Windows, macOS, Linux, ChromeOS o altro ancora.

Alcune doverose precisazioni. Sono esclusi coloro che, lo scorso anno, hanno già ricevuto un’agevolazione destinata proprio all’acquisto di un computer. Poi, il contributo non può essere utilizzato per comprare periferiche o accessori come stampanti, scanner e così via. Infine, non è ancora possibile inviare le domande, si attende il via libera.

Come richiedere il contributo dall’app IO

Una volta disponibile, per la richiesta del Bonus Computer 2024 sarà sufficiente passare dall’applicazione IO, sempre più importante nel rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Dopo aver effettuato l’autenticazione (attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica), si dovrà compilare la domanda nella sezione “Bonus e sconti” presente nella scheda Portafoglio. Tra i dati da inserire ci saranno il codice fiscale, l’IBAN, l’ISEE e copie dei documenti personali.

Non hai diritto al Bonus Computer 2024?

Chi non ha diritto al contributo, ma vuol acquistare un nuovo computer senza spendere troppo, può prendere in considerazione alcuni dei modelli in offerta su Amazon. Qui proponiamo una selezione di quelli oggi in sconto a prezzo accessibile, con caratteristiche adatte allo studio e alla navigazione.