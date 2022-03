Bonus Cultura, anche su Amazon: 500€ a partire da oggi

Anche quest’anno Amazon partecipa all’iniziativa Bonus Cultura che mette nelle mani dei diciottenni un budget da investire in contenuti culturali di vario tipo. L’iniziativa 18app è ormai consolidata nel nostro Paese e ancora una volta Amazon si allinea con il progetto definendo una modalità propria di fruizione del bonus. La cifra a disposizione per ogni singolo avente diritto è pari a 500 euro.

Spiega il gruppo:

Da oggi e fino al 28 febbraio 2023 è possibile, per i ragazzi che compiono diciotto anni nel 2022, acquistare dalla sezione dedicata del sito amazon.it/18app una selezione di libri, manuali di studio, CD, DVD ed eBook Kindle e tutto ciò che può esser loro utile a costruire un futuro all’altezza dei loro sogni. I buoni stanziati dal Governo italiano consentono ai nati nel 2003 di spendere 500 euro in prodotti culturali. Per questi giovani, nativi digitali, la cultura a portata di clic e facilitata da un aiuto economico, è importantissima: la musica, la letteratura e l’arte arricchiscono le menti, permettono di comprendere il presente e di guardare al futuro con maggiore consapevolezza