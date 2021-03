Bonus Cultura, via dal 1 aprile per i nati nel 2002

Il Ministero della Cultura ha annunciato la nuova edizione del Bonus Cultura per i ragazzi nati nel 2002. È sufficiente effettuare la registrazione sul sito 18app con lo SPID per ottenere un contribuito di 500 euro da spendere entro il 28 febbraio 2022 in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti, parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani.

Bonus Cultura: approvato da Stephen King

L’iniziativa è nata nel 2016 per promuovere la cultura tra i giovani. Il Decreto Ministeriale n. 192 del 22 dicembre 2020, con il quale è stato approvato il finanziamento del Bonus Cultura per l’anno 2021, entrerà in vigore il 1 aprile. Da questa data (e fino al 31 agosto) sarà possibile effettuare la registrazione sul sito 18app con lo SPID. Dopo aver verificato l’adesione dell’esercente (fisico o online), i ragazzi possono generare il buono inserendo l’importo da spendere che verrà detratto dal “portafoglio” al momento dell’acquisto.

Il buono può essere stampato o mostrato alla cassa in versione digitale su smartphone o tablet. Per gli acquisti online è necessario inserire il codice del buono. Non ci sono limiti di spesa per singolo prodotto, ma non è possibile acquistare più unità, ad esempio due copie dello stesso libro. I buoni non utilizzati possono essere annullati.

L’iniziativa ha ottenuto l’apprezzamento di Stephen King. Questa è la risposta data ad una ragazza che aveva promesso di spendere il buono per acquistare i suoi libri:

A culture bonus! Now there, ladies and gentlemen, boys and girls, is a CIVILIZED IDEA! https://t.co/7i5PdFIHhv — Stephen King (@StephenKing) March 19, 2021

Il contributo di 500 euro deve essere speso entro il 28 febbraio 2022.