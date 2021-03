In scena per ovvi motivi in una forma esclusivamente digitale, l’edizione 2021 della Milano Digital Week (17-21 marzo) ha registrato ieri l’intervento di Vittorio Colao, nuovo Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. La sua attenzione si è concentrata su alcune macroaree che necessitano di investimenti.

L’innovazione è linfa sociale: l’intervento di Colao alla MDW

Priorità assoluta è l’accesso alla Rete che dev’essere garantito a tutti. Colao non usa giri di parole affermando che siamo indietro rispetto a dove vorremmo essere e rispetto all’Europa . Necessario dunque un ammodernamento dell’infrastruttura, che sarà operato anche facendo leva sui fondi del Next Generation EU.

Focus poi sui servizi: dall’identità digitale alle modalità di interazione dei cittadini con la Pubblica Amministrazione. Completa il quadro il tema delle competenze, senza le quali non è possibile far compiere al Paese un vero balzo in avanti.

L’innovazione è sempre positiva, è linfa sociale, porta cambiamento, porta realizzazione delle persone.

L’innovazione digitale interpretata come equalizzatore di differenze , in grado di ridurre le disuguaglianze e colmare gap di tipo territoriale e sociale nonché di fornire un contributo importante per una società più equa e inclusiva.

Sempre nel contesto della Milano Digital Week è in programma un intervento di Designers Italia, la presentazione delle risorse utili a realizzare servizi pubblici con e per la Pubblica Amministrazione in modo più sostenibile. L’appuntamento è fissato per le ore 11:00 di venerdì 19 marzo, gli interessati possono registrarsi sul sito ufficiale dell’evento.