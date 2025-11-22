Bonus elettrodomestici: quali sono i negozi online in cui spenderlo?

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma è possibile spendere il Bonus elettrodomestici anche nei negozi online aderenti all’iniziativa oltre che in quelli fisici in tutto il territorio nazionale. Il sito ufficiale ora li mostra, vediamo quali sono.

I negozi online che aderiscono al Bonus elettrodomestici

Ecco l’elenco completo degli e-commerce che accettano il codice sconto. È aggiornato a venerdì 21 novembre 2025. Abbiamo ripulito la lista da alcuni doppioni e corretto alcuni nomi errati.

Si precisa che per spendere il Bonus elettrodomestici è necessario generare il codice sconto associato: è online la nostra semplice guida per farlo in pochi secondi, direttamente dall’app IO, nella sezione Portafoglio.

Per conoscere tutte le altre informazioni relative al contributo rimandiamo invece all’approfondimento dedicato. Lì sono riportati dettagli sulle modalità di invio della domanda (è ancora possibile farlo), sulla scadenza (dopo la conferma si hanno a disposizione 15 giorni) e sulle tipologie di prodotti che è possibile acquistare grazie all’incentivo.