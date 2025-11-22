 Bonus elettrodomestici: quali sono i negozi online in cui spenderlo?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bonus elettrodomestici: quali sono i negozi online in cui spenderlo?

Ecco l'elenco completo dei negozi online che hanno scelto di aderire al Bonus elettrodomestici: dove è possibile usare il codice sconto.
Bonus elettrodomestici: quali sono i negozi online in cui spenderlo?
Business
Ecco l'elenco completo dei negozi online che hanno scelto di aderire al Bonus elettrodomestici: dove è possibile usare il codice sconto.
fabrikasimf, Freepik

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma è possibile spendere il Bonus elettrodomestici anche nei negozi online aderenti all’iniziativa oltre che in quelli fisici in tutto il territorio nazionale. Il sito ufficiale ora li mostra, vediamo quali sono.

I negozi online che aderiscono al Bonus elettrodomestici

Ecco l’elenco completo degli e-commerce che accettano il codice sconto. È aggiornato a venerdì 21 novembre 2025. Abbiamo ripulito la lista da alcuni doppioni e corretto alcuni nomi errati.

Si precisa che per spendere il Bonus elettrodomestici è necessario generare il codice sconto associato: è online la nostra semplice guida per farlo in pochi secondi, direttamente dall’app IO, nella sezione Portafoglio.

Il codice sconto del Bonus elettrodomestici da spendere in negozio

Per conoscere tutte le altre informazioni relative al contributo rimandiamo invece all’approfondimento dedicato. Lì sono riportati dettagli sulle modalità di invio della domanda (è ancora possibile farlo), sulla scadenza (dopo la conferma si hanno a disposizione 15 giorni) e sulle tipologie di prodotti che è possibile acquistare grazie all’incentivo.

Fonte: PagoPA

Pubblicato il 22 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

SpaceX Starship V3: esplosione durante i test

SpaceX Starship V3: esplosione durante i test
Grok nega l'olocausto, indagine criminale in Francia

Grok nega l'olocausto, indagine criminale in Francia
Come usare Copilot per creare podcast in pochi secondi

Come usare Copilot per creare podcast in pochi secondi
Linus Torvalds: cosa pensa il padre di Linux del vibe coding?

Linus Torvalds: cosa pensa il padre di Linux del vibe coding?
SpaceX Starship V3: esplosione durante i test

SpaceX Starship V3: esplosione durante i test
Grok nega l'olocausto, indagine criminale in Francia

Grok nega l'olocausto, indagine criminale in Francia
Come usare Copilot per creare podcast in pochi secondi

Come usare Copilot per creare podcast in pochi secondi
Linus Torvalds: cosa pensa il padre di Linux del vibe coding?

Linus Torvalds: cosa pensa il padre di Linux del vibe coding?
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
22 nov 2025
Link copiato negli appunti