Bonus elettrodomestici: dov'è nell'app IO e come usarlo

Archiviato il Click Day dei giorni scorsi, chi ha fatto in tempo a chiedere il Bonus elettrodomestici lo ha già ricevuto. Ora non resta che usarlo, ma come? Qui è dove pubblichiamo una breve guida che elenca i pochi e semplici passaggi necessari per generare il codice sconto da spendere, direttamente dall’app IO.

Come usare il Bonus elettrodomestici nell’app IO

Come prima cosa, dopo aver ricevuto la conferma dell’assegnazione (anche via email, all’indirizzo specificato nella richiesta), il contributo compare nella sezione Portafoglio dell’applicazione, la stessa che ospita i documenti digitali di IT-Wallet come la tessera sanitaria e la patente di guida. Lo si trova in basso, alla voce “Bonus e altro”.

È sufficiente premere su “Bonus elettrodomestici” per aprire il voucher. Lì sono riportate le informazioni sull’importo ricevuto (100 euro o 200 euro con ISEE fino a 25.000 euro) e sulla scadenza (ricordiamo che rimane valido per 15 giorni). A questo punto basta toccare “Usa il bonus”.

L’ultimo passaggio da effettuare è quello che genera il codice sconto. Anche in questo caso, è sufficiente premere un pulsante.

Ecco fatto: ci si trova così di fronte al codice da consegnare al venditore. È riportato a barre e in formato alfanumerico, con la possibilità eventualmente di copiarlo e incollarlo per l’utilizzo in un negozio online.

Attenzione: il codice generato una validità di cinque minuti, dopodiché scade. Questo non significa che bisogna necessariamente spenderlo in questo breve lasso di tempo. All’occorrenza sarà possibile crearne altri.

Ricordiamo che il contributo può essere utilizzato per coprire fino al 30% della spesa per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico. I fondi stanziati, pari a 48,1 milioni di euro, sono già esauriti. È comunque ancora possibile aderire all’iniziativa ed entrare in una lista d’attesa a cui saranno assegnate le risorse non utilizzate alla scadenza dei 15 giorni. Per informazioni riguardanti gli apparecchi idonei e altro rimandiamo all’approfondimento dedicato.