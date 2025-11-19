Bonus elettrodomestici: fondi già esauriti, ora la lista d'attesa

Arriva direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un primo bilancio ufficiale sul Bonus elettrodomestici. Durante la prima giornata utile per chiedere il contributo sono state presentate 550.000 domande. Fondi terminati, ma è possibile continuare a inviare la richiesta.

550.000 domande per il Bonus elettrodomestici

Nonostante qualche problema iniziale con l’app IO, il Click Day di ieri si è svolto senza grandi difficoltà. Come anticipato, risultano già esauriti i 48,1 milioni di euro stanziati per finanziare l’iniziativa. Nel comunicato ufficiale si legge che le richieste sono sufficienti a coprire il valore del plafond e attualmente in fase istruttoria per l’assegnazione definitiva .

Vale a dire che sono ancora in corso le verifiche dei requisiti necessari per l’assegnazione dell’incentivo, in particolare per chi ha indicato un ISEE inferiore a 25.000 euro così da ottenere 200 euro. Dai test che abbiamo condotto e dalle segnalazioni che ci sono giunte, chi non ha invece specificato alcun ISEE accontentandosi di 100 euro ha visto arrivare il riscontro positivo nel giro di pochi minuti. La notifica è recapitata via email all’indirizzo specificato con un messaggio dal titolo Hai Ottenuto il bonus! .

Nonostante l’esaurimento delle risorse, il Ministero conferma che è possibile continuare a presentare nuove domande. Saranno automaticamente inserite in una lista d’attesa e gestite in ordine cronologico. Vale a dire che i fondi non utilizzati (la validità del voucher scade dopo 15 giorni) verranno messi nuovamente a disposizione dei cittadini che sono arrivati tardi.

Il contributo può essere speso per ottenere uno sconto del 30% sul valore dell’apparecchio acquistato. Una volta ricevuto, si trova nella sezione Portafoglio dell’app IO, come come mostrato dall’immagine qui sopra.

Si ricorda che per usufruirne è necessaria la rottamazione dell’usato, scegliendo un modello con classe energetica superiore tra lavatrice (A), lavasciuga (A), forno (A), lavastoviglie (C), cappa (B), piano cottura (normativa 2019/2016), asciugabiancheria (C), frigorifero (D) e congelatore (D). Per tutte le altre informazioni sul Bonus elettrodomestici rimandiamo all’approfondimento dedicato.

Il punto sui problemi dell’app IO

Il Ministero chiarisce anche quanto avvenuto con l’app IO, andata in tilt per circa un’ora dopo l’apertura all’invio delle domande, quasi certamente per l’enorme mole di connessioni simultanee.