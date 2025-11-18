Problemi con l'App IO per il Click day del Bonus elettrodomestici

Ci sono problemi con l’app IO, sicuramente da attribuire al Click day del Bonus elettrodomestici. Molti utenti si stanno collegando contemporaneamente per inviare la domanda e ottenere il contributo, provocando il down del servizio. L’applicazione mostra messaggi di errore come quello riportato nell’immagine qui sotto, che abbiamo appena catturato su uno smartphone in redazione.

Il Bonus elettrodomestici ha messo fuori uso l’app IO

Un’altra anomalia si verifica in fase di autenticazione, impedendo il corretto caricamento della schermata principale.

L’alternativa all’app IO per accedere al contributo è rappresentata dal sito ufficiale, autenticandosi con SPID o CIE. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Aggiornamento (18 novembre 2025, 07:24)

Anche se si riesce a effettuare correttamente l’accesso, ora l’app IO non carica alcun contenuto, ma nella parte alta della schermata compare un messaggio che invita a premere per avere il Bonus elettrodomestici.

Si tratta di un redirect alla sezione dedicata all’incentivo che però, anche in questo caso, fatica a essere visualizzata correttamente.

Se si riesce ad arrivare indenni al termine della procedura (o se si effettua la richiesta tramite il sito ufficiale, che non sta dando problemi), verrà poi mostrato il messaggio riportato qui sotto.

Aggiornamento (18 novembre 2025, 07:24)

Ora il messaggio di apertura suggerisce di passare dal portale online per inoltrare la richiesta, l’app IO rimane ancora fuori uso. Premendo su “Vai al sito” scatta il redirect.

Aggiornamento (18 novembre 2025, 07:54)

Il team al lavoro sull’applicazione sembra aver almeno in parte risolto i problemi. Ora l’autenticazione funziona senza troppi problemi e si riesce a navigare tra le diverse sezioni, anche se quella Servizi presenta ancora qualche anomalia. Per il Bonus elettrodomestici, l’app continua a rimandare al sito ufficiale.

Aggiornamento (18 novembre 2025, 08:02)

L’app IO sta pian piano riprendendo a funzionare correttamente. La mole di connessioni simultanee per l’accesso al contributo ha messo fuori uso il sistema, ma il redirect verso il sito ufficiale si è rivelato una soluzione efficace. Ora è possibile effettuare la domanda anche attraverso l’applicazione.