Bonus elettrodomestici, ultima chiamata: ora o mai più

Non è troppo tardi per chiedere e ottenere il Bonus elettrodomestici: c’è tempo fino al 31 dicembre 2025. L’avviso è stato pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha in carico l’iniziativa. Per ricevere il contributo, però, servirà anche un po’ di fortuna. Vediamo per quale motivo e in che modo procedere per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Ultimi giorni per chiedere il Bonus elettrodomestici

Innanzitutto, come fare domanda? È possibile tramite l’app IO (all’interno della scheda Servizi) oppure mediante le pagine del sito ufficiale all’indirizzo bonuselettrodomestici.it.

Ricordiamo che il contributo ammonta a 200 euro per chi dimostra di avere un ISEE familiare inferiore a 25.000 annui e a 100 euro per tutti gli altri. Può essere utilizzato per ottenere uno sconto fino al 30% sul prezzo di vendita del nuovo elettrodomestico, acquistato in un negozio fisico oppure sugli store online aderenti. L’articolo dev’essere prodotto in uno stabilimento dell’Unione europea. Queste le categorie interessate, tra parentesi la classe energetica.

Lavatrice (A);

lavasciuga (A);

forno (A);

lavastoviglie (C);

cappa (B);

piano cottura (normativa 2019/2016);

asciugabiancheria (C);

frigorifero (D);

congelatore (D).

Contestualmente, è necessario consegnare l’usato. È quindi una sorta di rottamazione. L’obiettivo è infatti quello di svecchiare le apparecchiature presenti nelle case, anche nel nome dell’efficientamento e della sostenibilità. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla nostra guida pubblicata su queste pagine.