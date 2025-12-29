 Bonus elettrodomestici, ultima chiamata: ora o mai più
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bonus elettrodomestici, ultima chiamata: ora o mai più

C'è ancora tempo per chiedere (ed eventualmente ottenere) il Bonus elettrodomestici, ma la scadenza definitiva è ormai dietro l'angolo.
Bonus elettrodomestici, ultima chiamata: ora o mai più
Tecnologia Casa e Domotica
C'è ancora tempo per chiedere (ed eventualmente ottenere) il Bonus elettrodomestici, ma la scadenza definitiva è ormai dietro l'angolo.
macrovector, Freepik

Non è troppo tardi per chiedere e ottenere il Bonus elettrodomestici: c’è tempo fino al 31 dicembre 2025. L’avviso è stato pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha in carico l’iniziativa. Per ricevere il contributo, però, servirà anche un po’ di fortuna. Vediamo per quale motivo e in che modo procedere per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Ultimi giorni per chiedere il Bonus elettrodomestici

Innanzitutto, come fare domanda? È possibile tramite l’app IO (all’interno della scheda Servizi) oppure mediante le pagine del sito ufficiale all’indirizzo bonuselettrodomestici.it.

Il Bonus elettrodomestici nella sezione Servizi dell'app IO

Ricordiamo che il contributo ammonta a 200 euro per chi dimostra di avere un ISEE familiare inferiore a 25.000 annui e a 100 euro per tutti gli altri. Può essere utilizzato per ottenere uno sconto fino al 30% sul prezzo di vendita del nuovo elettrodomestico, acquistato in un negozio fisico oppure sugli store online aderenti. L’articolo dev’essere prodotto in uno stabilimento dell’Unione europea. Queste le categorie interessate, tra parentesi la classe energetica.

  • Lavatrice (A);
  • lavasciuga (A);
  • forno (A);
  • lavastoviglie (C);
  • cappa (B);
  • piano cottura (normativa 2019/2016);
  • asciugabiancheria (C);
  • frigorifero (D);
  • congelatore (D).

Il voucher del Bonus elettrodomestici

Contestualmente, è necessario consegnare l’usato. È quindi una sorta di rottamazione. L’obiettivo è infatti quello di svecchiare le apparecchiature presenti nelle case, anche nel nome dell’efficientamento e della sostenibilità. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla nostra guida pubblicata su queste pagine.

Per quale motivo in apertura dell’articolo abbiamo parlato di fortuna? È presto detto: fare domanda potrebbe non bastare. Secondo il ministero le richieste al momento superano le risorse disponibili, ma non tutti coloro che hanno ricevuto il bonus lo utilizzeranno (si hanno 15 giorni di tempo) e lo lasceranno scadere. I fondi non spesi saranno dunque assegnati a chi è entrato a far parte della lista d’attesa. In caso di esito positivo, si riceverà una comunicazione nell’app IO e all’indirizzo email specificato durante la richiesta.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Pubblicato il 29 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tantissimi accessori a prezzi bassissimi solo su Amazon

Tantissimi accessori a prezzi bassissimi solo su Amazon
Cialde e Capsule Caffè IMPERDIBILI su eBay: prezzo basso gusto pieno

Cialde e Capsule Caffè IMPERDIBILI su eBay: prezzo basso gusto pieno
Cucina sano ma con gusto grazie alle Friggitrici ad Aria in offerta su eBay

Cucina sano ma con gusto grazie alle Friggitrici ad Aria in offerta su eBay
Prezzi bassi sempre su Amazon: fai la spesa senza uscire di casa anche la vigilia di Natale

Prezzi bassi sempre su Amazon: fai la spesa senza uscire di casa anche la vigilia di Natale
Tantissimi accessori a prezzi bassissimi solo su Amazon

Tantissimi accessori a prezzi bassissimi solo su Amazon
Cialde e Capsule Caffè IMPERDIBILI su eBay: prezzo basso gusto pieno

Cialde e Capsule Caffè IMPERDIBILI su eBay: prezzo basso gusto pieno
Cucina sano ma con gusto grazie alle Friggitrici ad Aria in offerta su eBay

Cucina sano ma con gusto grazie alle Friggitrici ad Aria in offerta su eBay
Prezzi bassi sempre su Amazon: fai la spesa senza uscire di casa anche la vigilia di Natale

Prezzi bassi sempre su Amazon: fai la spesa senza uscire di casa anche la vigilia di Natale
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
29 dic 2025
Link copiato negli appunti