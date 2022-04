Bonus Mobilità: come richiederlo subito online

Come anticipato il mese scorso, da qualche giorno (a partire dal 13 aprile) è possibile effettuare la richiesta per ottenere il Bonus Mobilità. La domanda va inoltrata direttamente all’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione necessaria e nelle tempistiche stabilite. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus Mobilità: come funziona e come richiederlo

Il contributo, introdotto con il decreto Rilancio (dl 34/2020), è a tutti gli effetti un credito d’imposta per chi ha acquistato mezzi e servizi legati al concetto di mobilità sostenibile ovvero biciclette tradizionali, monopattini per muoversi nei centri urbani, e-bike (bici elettriche o a pedalata assistita) e abbonamenti al servizio pubblico (incluso il car sharing).

La somma massima che i cittadini possono ottenere è pari a 750 euro, in relazione a una spesa effettuata nel periodo compreso tra l’1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. Tra i requisiti richiesti anche la rottamazione (sempre nello stesso lasso di tempo) di un un veicolo di categoria M1 contestuale all’acquisto. Tutti i dettagli sulle pagine di Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.

Qui sopra il modello da compilare (scaricalo in PDF). Per le istruzioni dettagliate rimandiamo a un documento dedicato. L’importante è inoltrare il tutto entro il termine stabilito: c’è tempo fino al 13 maggio. Come? Attraverso l’area riservata del sito delle Entrate (l’autenticazione può essere effettuata con SPID, CIE, CNS e credenziali).

Da tenere in considerazione il tetto pari a 5 milioni di euro disponibile per finanziare la misura.