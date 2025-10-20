Bonus patente, oggi il Click Day: chi prima arriva, prende i 2.500 euro

Si parte oggi: da mezzogiorno sarà possibile richiedere il Bonus patente, un contributo fino a 2.500 euro. È un vero e proprio Click day, vale a dire che l’assegnazione avverrà fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo. Come abbiamo già avuto modo di vedere in passato, questa modalità porta spesso a un accaparramento delle risorse disponibili, lasciando molti a bocca asciutta.

Bonus patente, oggi il Click Day

Il nome completo del contributo è Bonus patente autotrasporto ed è rivolto a coloro che vogliono conseguire le patenti professionali C o D per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone o merci. Si tratta di un incentivo destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani oppure stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro paese. La presentazione della domanda dev’essere effettuata attraverso la piattaforma dedicata.

A partire dal 20 ottobre 2025, dalle ore 12:00, sarà possibile richiedere il buono patenti autotrasporto, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito nei giorni scorsi che per finanziare questa nuova fase dell’iniziativa sono stati stanziati 4,7 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e rafforzare la filiera dell’autotrasporto, un settore strategico per la crescita e la competitività del Paese .

Una volta ottenuto, il Bonus patente autotrasporto potrà coprire fino all’80% delle spese sostenute per le lezioni, le prove e gli esami, (fino a 2.500 euro, come già scritto) per ciascun beneficiario. Dovrà essere utilizzato esclusivamente presso enti di formazione accreditati.

Cosa c’entra la Carta delle cultura?

Dando uno sguardo alla piattaforma predisposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ci siamo accorti di un’anomalia.

Il titolo della pagina (codice) è “Carta della Cultura – Esercenti”. Cosa c’entra la Carta della cultura?

Forse qualcuno ha riciclato la piattaforma? Ad ogni modo, l’appuntamento con il Click day è fissato per mezzogiorno.