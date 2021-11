Bonus Terme: piattaforma in tilt nel Click Day, si riparte oggi

E pensare che abbiamo già avuto modo più volte di sbattere la faccia contro la scarsa lungimiranza della scelta di organizzare un Click Day: e invece no, eccone un altro per accaparrarsi il Bonus Terme. Ieri la piattaforma è andata online, ieri la piattaforma è caduta, tutto come da copione, ma questa volta a causa di un malinteso o quantomeno di una comunicazione poco efficace.

Click Day: giù la piattaforma del Bonus Terme

L'attività del portale è stata sospesa, per motivi tecnici legati all'elevato numero di richieste inviate in contemporanea. A renderlo noto lo stesso sito ufficiale messo online da Invitalia.

Oggi la piattaforma padigitale.invitalia.it dedicata alla prenotazione del Bonus Terme è stata sospesa per motivi tecnici, dovuti all'alto numero di accessi registrati fin dall’avvio della sua attività. Ci scusiamo con i cittadini e con gli enti termali per i disagi.

C'è un però: il down di ieri è stato causato dai cittadini connessi nel tentativo di ottenere da soli fino a 200 euro per trascorrere qualche momento di relax in spa o centri benessere, ma l'appuntamento non era riservato a loro, bensì ai soli centri termali che si fanno carico delle richieste ricevute in precedenza mediante altri canali ( il cittadino si deve rivolgere esclusivamente agli enti termali accreditati, contattandoli preferibilmente via email o attraverso il sito Internet ).

La piattaforma era, come noto, destinata esclusivamente agli enti termali (circa 500 in tutto) e, quindi, progettata e testata su questi numeri considerando anche un numero fino a dieci volte maggiore di utenti concorrenti.

Si riparte dunque oggi a mezzogiorno, con Invitalia che chiede ai privati di non connettersi, così da evitare un ennesimo stop.

L'accesso alla piattaforma è stato pertanto sospeso fino a domani, martedì 9 novembre, alle ore 12:00. Si invitano i cittadini, quindi, a non tentare l'accesso al sito che resta riservato ai soli enti termali accreditati.

L'iniziativa è finanziata con un totale pari a 53 milioni di euro, come stabilito dal Decreto del Ministero del 14 agosto 2020. Poco meno di 200 le terme accreditate, gran parte delle quali (oltre un terzo) in Veneto.