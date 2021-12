Bonus TV 2022: Poste consegnerà i decoder gratis

I cittadini di età superiore ai 70 anni e che percepiscono una pensione fino a 20.000 euro annui riceveranno gratuitamente un decoder (dal valore fino a 30 euro) da collegare al televisore, così da poterlo trasformare in un apparecchio pronto per il nuovo digitale terrestre. A occuparsi della consegna sarà Poste Italiane, attraverso la propria rete composta da 13.000 uffici e oltre 30.000 portalettere distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Poste Italiane con MISE per il Bonus TV 2022

L'ufficializzazione della notizia è giunta con la puntata odierna di TGPoste, nel servizio visibile qui sotto. In questo modo verrà rispettato quanto previsto dal maxi emendamento alla Legge di Bilancio presentato lo scorso venerdì in Senato dal Governo, con il rinnovo del Bonus TV.

Per l'iniziativa sono stati stanziati 68 milioni di euro, da impiegare al fine di supportare la popolazione nel passaggio alle nuove modalità di diffusione del segnale televisivo . Ricordiamo che l'appuntamento con lo switch definitivo alla nuova tecnologia è stato fissato per il gennaio 2023.

I cittadini che avranno diritto ad accedere a questa ulteriore agevolazione saranno informati tramite una lettera da Poste Italiane del fatto che potranno richiedere e ricevere direttamente a domicilio un decoder senza necessità di andare ad acquistarlo. Chi vorrà sfruttare questa opportunità potrà concordare con l'Azienda un appuntamento telefonico o tramite l'ufficio postale o tramite una piattaforma dedicata per fissare un giorno nel quale il portalettere consegnerà il decoder a casa.

Arriverà dunque una lettera, alla quale gli interessati dovranno dar seguito effettuando la richiesta nelle modalità indicate (telefono, ufficio o piattaforma online), per fissare il giorno e l'ora della consegna a domicilio.

Poste Italiane si impegna inoltre a offrire l'assistenza telefonica necessaria per l'installazione dell'apparecchio. Al momento non sono disponibili dettagli in merito al modello che sarà inviato gratuitamente agli aventi diritto.

Quanto costa un decoder con tutto ciò che serve per il nuovo digitale terrestre? Dipende ovviamente da fattori come brand, modello e funzionalità integrate, ma per un apparecchio che offre caratteristiche avanzate come una porta USB e uno slot Ethernet bastano poco più di 20 euro approfittando dell'offerta giusta. Per l'elenco di tutti i canali trasmessi con la relativa numerazione rimandiamo all'articolo dedicato.