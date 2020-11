Sta per prendere il via quello che il Ministero dello Sviluppo Economico definisce il “processo di transizione” verso la Nuova TV Digitale, un percorso che secondo le tempistiche fissate andrà a concludersi nel giugno 2022. Per informare i cittadini in modo adeguato sarà messa in campo una campagna di comunicazione.

Il Tavolo TV 4.0 per decidere del Bonus TV

Se ne è parlato in occasione dell’incontro di ieri organizzato dal MiSE e che ha riunito il cosiddetto Tavolo TV 4.0 composto dai rappresentanti delle istituzioni competenti in materia, dagli operatori televisivi e dalle associazioni di categoria interessate. L’obiettivo dichiarato è quello di “armonizzare e coordinare le attività di rilascio della banda 700 MHz ed elaborare strumenti per favorire la trasformazione digitale del settore televisivo”. Oltre a spot trasmessi per radio e ovviamente in televisione, nei prossimi giorni verrà portato online un sito dedicato e sarà allestito un contact center. Così il sottosegretario Mirella Liuzzi sintetizza l’esito della riunione.

Ho particolarmente apprezzato il dialogo costruttivo dell’incontro, con la piena disponibilità a collaborare per supportare il Ministero in questa delicata fase di transizione tecnologica che riguarderà tutti i cittadini. Tra le iniziative alle quali stiamo lavorando al MiSE anche una importante campagna di incentivi per accompagnare la sostituzione e il riciclo degli apparecchi televisivi in ottica green, oltre all’estensione della platea che potrà accedere al Bonus Tv e decoder.

Si inizia dunque a parlare concretamente di Bonus TV, contributo previsto per l’acquisto di televisori e decoder in grado di ricevere i programmi trasmessi con i nuovi standard operativi dal 2022. Non appena disponibili ulteriori dettagli sulle modalità di accesso all’incentivo ne daremo notizia.