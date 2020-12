Scade oggi il termine utile per chiedere e ottenere il Bonus Vacanze, fino a 500 euro riconosciuti a ogni nucleo familiare e spendibili entro giugno 2021 presso le strutture alberghiere di tutta Italia. Rimandiamo a un articolo di ieri per la procedura da seguire. Qui segnaliamo invece un avviso diramato dall’Agenzia delle Entrate in merito a due truffe che stanno circolando sui social network e in Rete.

Due truffe legate al Bonus Vacanze: attenzione

La prima è quella che propone ai cittadini la possibilità di convertire in denaro il contributo richiesto attraverso l’applicazione IO. Trattasi ovviamente di un raggiro, non è permesso farlo. Meglio starne alla larga e, se possibile, segnalare gli account responsabili.

È emersa di recente la presenza, su alcuni social network tra cui Instagram, di account che offrono la possibilità di convertire in denaro i Bonus Vacanze che i cittadini hanno attivato attraverso la App IO, ma non ancora utilizzato per un soggiorno turistico.

C’è poi chi si è imbattuto in post e banner con offerte turistiche un po’ troppo vantaggiose, destinate a sparire senza lasciare alcuna traccia dopo aver ottenuto il codice univoco associato al buono.

Alcuni cittadini, inoltre, hanno segnalato account o banner che pubblicizzano offerte turistiche particolarmente convenienti e che, una volta ottenuti il codice fiscale del cittadino e il codice univoco (o il QR code) del Bonus vacanze, vengono chiusi e “scompaiono” dal Web. In realtà, si tratta di vere e proprie truffe ai danni di cittadini, il cui bonus viene “bruciato” e

non può più essere utilizzato né rigenerato in alcun modo.

#BonusVacanze, attenzione alle #truffe

Sui #social circolano messaggi che offrono la possibilità di convertire in denaro i Bonus

L’Agenzia Entrate è del tutto estranea a tali iniziative

Vi invitiamo ad osservare alcune regole standard https://t.co/EcAcHwu9ts @PagoPA @_MiBACT pic.twitter.com/aOquPDKHrH — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) December 30, 2020

Agenzia delle Entrate, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e PagoPA hanno già avviato le verifiche del caso, invitando i cittadini alla massima cautela.