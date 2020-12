Domani, giovedì 31 dicembre 2020, sarà l’ultimo giorno utile per chiedere e ottenere il Bonus Vacanze. In che modo? Attraverso l’applicazione IO. Per la procedura completa rimandiamo alla breve guida pubblicata su queste pagine nei mesi scorsi.

Bonus Vacanze: c’è tempo fino a domani per chiederlo

Assegnato ai nuclei familiari con ISEE massimo di 40.000 euro, può arrivare fino a 500 euro per le famiglie composte da tre o più persone. Tutte le risposte alle domande frequenti sono reperibili nella FAQ ufficiale.

Dopo aver inoltrato la richiesta e aver ricevuto esito positivo è sufficiente premere “Attiva il Bonus” e attendere la comparsa della notifica da IO: questione di attimi.

Il cittadino avrà poi tempo fino al 30 giugno 2021 per spendere il contributo presso una delle strutture che lo accettano.

Sarà sufficiente mostrare all’albergatore il codice associato al Bonus Vacanze ricevuto al momento di pagare la struttura. Ricordiamo che è possibile condividerlo con un membro del proprio nucleo familiare.

Un elenco parziale delle strutture ricettive che accettano il contributo come metodo di pagamento può essere consultato sulle pagine del sito bonus-vacanze.org.

Bonus Vacanze: le risorse assegnate

Il portale ufficiale di IO tiene traccia dei Bonus Vacanze richiesti, di quelli attivati e utilizzati. Ad oggi ne sono stati generati 1.867.178 per un controvalore economico quantificato in 821.586.150 euro. Qui sotto il grafico che mostra l’erogazione nel tempo, da inizio luglio a oggi.

Si può notare un picco nella giornata dell’8 dicembre. Non è affatto casuale: in quelle ore ha esordito la fase sperimentale del Cashback di Stato, non senza qualche difficoltà. In molti, essendosi trovati per la prima volta nell’applicazione IO di fronte alla possibilità di ottenere il contributo ne hanno fatto richiesta.