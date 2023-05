Bonus Vista di 50 euro: come fare domanda

A partire dal mezzogiorno di oggi, venerdì 5 maggio 2023, è possibile richiedere il Bonus Vista, attraverso il portale dedicato bonusvista.it messo online dal Ministero della Salute. Vediamo chi ne ha diritto e con quali modalità è possibile ottenere i 50 euro previsti, utilizzabili per l’acquisto o il rimborso delle lenti (comprate nel periodo compreso tra 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2023).

Come chiedere e ottenere il Bonus Vista

Il contributo, per ovvie ragioni chiamato anche Bonus Occhiali, è erogato ai cittadini aventi diritto una sola volta, ma per ogni membro di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 10.000 euro. Può essere impiegato per coprire, in parte o per intero, la spesa necessaria a comprare occhiali da vista e lenti a contatto.

Di seguito i requisiti necessari per dare inoltrare la domanda:

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) riferita a un ISEE non superiore a 10.000 euro;

SPID di livello 2 o superiore o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

estremi della fattura o documentazione commerciale, in caso di rimborso.

Dopo aver effettuato la richiesta, sarà possibile controllarne lo stato di avanzamento sempre attraverso il portale bonusvista.it. Ricordiamo che il termine ultimo per inoltrare la domanda è fissato nel 3 luglio 2023. Il Bonus Vista sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse disponibili e tenendo conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Sulla homepage compare il seguente avviso, di cui tenere conto.

Nella richiesta di rimborso, il nome del documento di spesa deve contenere caratteri alfanumerici e non devono essere presenti caratteri speciali.

Per ulteriori informazioni e per tutti i dettagli sulle modalità di ottenimento e fruizione del contributo, rimandiamo all’esaustivo manuale in PDF condiviso dal Ministero della Salute. Sempre sul sito è consultabile l’elenco degli ottici e dei negozi che lo accettano. Gli esercenti interessati ad aderire all’iniziativa hanno accesso al portale già da un paio di settimane, così da potersi registrare.