Booking e la truffa del pagamento rifiutato: cos'è e come difendersi

L’arrivo dell’estate indica in modo chiaro l’avvicinarsi delle tanto attese e meritate vacanze. Questo lo sanno anche i criminali del web che trovano sempre nuove tecniche per raggirare i poveri utenti. Spesso colpiscono chi, all’ultimo minuto, cerca un appartamento in zone super gettonate che richiedono mesi di anticipo per prenotare anche solo un appartamento. Tra i portali più utilizzati dagli utenti c’è Booking, in questi giorni vittima egli stesso della truffa del pagamento rifiutato.

La società oltre ad avvertire gli utenti di potenziali frodi non può fare. Tutto sta nella responsabilità di chi prenota una struttura. Quindi è importante capire come funziona questa nuova truffa per difendersi e così poter comunque prenotare le tue vacanze risparmiando grazie a questo portale.

Prima di tutto il cliente prenota una casa, un appartamento o un b&b. Dopodiché, nella chat dell’applicazione di Booking, riceve un messaggio del presunto proprietario.

In questo messaggio si specifica che il pagamento della prenotazione non è andato a buon fine ed essendo stato rifiutato è a rischio cancellazione. All’interno del testo si trova un link per effettuare nuovamente il pagamento.

La pagina alla quale rimanda l’indirizzo web è pressoché simile a quella di Booking, ma si tratta di una truffa di phishing. Infatti, inserendo i dettagli di pagamento, l’utente dà in pasto a questi criminali il suo denaro.

Booking e la truffa del pagamento rifiutato: come difendersi

La nuova truffa del pagamento rifiutato su Booking è davvero molto pericolosa. Facendo leva su un disagio e sul senso di urgenza, questi criminali che si insediano nel portale spingono l’utente ad agire senza pensare e in preda al panico. Questo lo porta a fornirgli tutti i suoi dettagli di pagamento mettendo i suoi risparmi a rischio. Alberto Yates, Regional Director di Booking ha dichiarato:

Fortunatamente, le truffe sono un evento molto raro sulla nostra piattaforma; tuttavia molti truffatori non hanno scrupoli, e sono intenzionati a colpire chiunque online, che si tratti di prenotare una vacanza, comprare un vestito o interagire sui social media. Noi di Booking.com comprendiamo il problema ed è per questo che continuiamo a impegnarci per proteggere sia i nostri clienti che le strutture ricettive nostre partner. Lo facciamo informando tempestivamente le strutture riguardo alle frodi di cui siamo a conoscenza e fornendo ai nostri clienti consigli pratici da seguire durante la prenotazione delle vacanze. Siamo lieti di collaborare con la Polizia Postale al fine di raggiungere l’obiettivo comune di educare ulteriormente i viaggiatori a prenotare online nella massima sicurezza.

Quindi la cosa importante è non cliccare su link inviati dai gestori delle strutture in chat, anche se l’invio del messaggio avviene tramite il portale di Booking perché quasi sicuramente si tratta di una truffa. Questo implica anche l’evitare di condividere le tue informazioni personali tramite messaggio o email, ma di utilizzare i sistemi di pagamento sicuri messi a disposizione dalla piattaforma. Infine, in caso di strane segnalazioni contatta subito il centro assistenza di Booking.