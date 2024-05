Nuova truffa INPS: un finto SMS sta facendo strage

Immagina di svolgere le tue attività tranquillo quando ricevi un SMS dall’istituto nazionale di previdenza sociale dove ti viene chiesto di aggiornare i tuoi dati personali per continuare ad accumulare o ricevere quanto ti spetta. Questo è il nuovo SMS truffa che sfrutta INPS per spingere il destinatario del messaggio a fornire le proprie informazioni sensibili. Dietro tutto ciò ci sono dei cybercriminali esperti e senza volto che le provano tutte per rubare la tua privacy.

Purtroppo sembra che questo sistema sia molto efficace e stia già mietendo parecchie vittime. La tecnica è sempre quella di spingere all’azione facendo leva sull’urgenza. L’obiettivo? Portare l’utente a seguire le istruzioni indicate cliccando su un link fraudolento. La cosa particolare, come per tantissimi attacchi comunemente definiti di smishing, è che quel sito internet a un primo sguardo sembra quello ufficiale dell’istituto di previdenza sociale.

Ecco perché è molto facile cadere nella trappola di questi criminali del web senza scrupoli. Una volta indirizzato sul sito, inserendo i tuoi dati personali nel form hai appena fornito quello che serviva per finalizzare la truffa del finto SMS INPS. Anche se sembra facile scampare a questa trappola, purtroppo molti utenti ci cascano agendo “di pancia” presi dal panico di dover fornire quello che serve all’istituto per non perdere quanto di diritto.

Truffa SMS INPS: come riconoscerla ed evitare brutte sorprese

Per riconoscere la nuova truffa del finto SMS INPS occorre conoscerla. Quindi uno dei primi modi per non cadere nelle trappole dello smishing è rimanere costantemente aggiornati. Questo è importante soprattutto quando siamo coinvolti in qualche modo dalla situazione, in questo caso con l’istituto nazionale di previdenza sociale. Una volta in grado di riconoscere questo raggiro è importante non farsi prendere da panico, agitazione, ansia o fretta.

Questi sono tutti cattivi consiglieri in caso di truffa. Spesso un SMS contenente un link non è mai un buon segno perché potrebbe nascondere una minaccia. Perciò è sempre meglio verificare una volta in più che una volta in meno e lasciare che cybercriminali esperti rubino i tuoi dati personali per sempre. Sì, perché nel form del link fraudolento ti è chiesto di inserire anche il tuo nome e cognome oltre che altri dati molto sensibili.

Prenditi quindi del tempo per verificare l’URL di quel link. Se leggi “http:// […]” puoi già capire che si tratta di un indirizzo non protetto e potenzialmente pericoloso. Confrontalo con il sito internet ufficiale https://www.inps.it. Se non corrisponde, sei davanti alla nuova truffa del finto SMS che sfrutta INPS per rubarti le tue informazioni sensibili.

