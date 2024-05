Se stai cercando lavoro fai attenzione a questa truffa WhatsApp

Recentemente è stata segnalata una truffa che corre su WhatsApp molto pericolosa per chi sta cercando un lavoro. Sappiamo bene che i cybercriminali esperti cercano di far leva su temi che sanno interessare alcuni utenti. Chi non è in cerca del lavoro della vita? Poter guadagnare molto facendo poco è il sogno di molti. Attenzione però che qui non si tratta di corsi su come fare tanti soldi o di partecipare a bot in grado di cambiare la tua vita.

La truffa messa in atto da questi criminali del web è molto più sottile e realistica. Inviando un messaggio sul numero WhatsApp della preda si presentano come il rappresentante di una multinazionale in cerca di collaboratori. Il motivo del contatto è che ha visto il numero su social network o portali di ricerca lavoro. Possibili dubbi su questi metodi vengono allontanati dalla proposta che risulta essere particolarmente allettante.

Ecco perché è importantissimo essere a conoscenza di questo messaggio truffa su WhatsApp che può non essere uguale per tutti nella forma, ma nella sostanza e nella finalità è praticamente identico. Infatti, il destinatario, dopo una breve e abile conversazione, viene invitata a cliccare su un link. A volte si tratta del lavoro stesso, cioè scrivere recensioni a hotel o strutture ricettive. Altre volte, invece, è un form da compilare indicando le proprie informazioni personali.

Truffa WhatsApp per chi cerca lavoro

La recente truffa WhatsApp è potenzialmente una minaccia per tutti. Infatti, non solo chi cerca lavoro, ma anche chi ce l’ha potrebbe trovare interessante guadagnare uno stipendio mensile senza fare troppa fatica. Il messaggio incriminato proviene da un numero internazionale. Già questo dovrebbe destare sospetti anche se la globalizzazione sta rendendo sempre più facile l’interazione diretta di aziende straniere con chiunque, anche tramite strumenti di chat che semplificano i contatti. Qui sotto lo screenshot di uno di questi messaggi.

Come per il messaggio truffa WhatsApp di cui avevamo parlato alcuni giorni fa, anche in questo caso consigliamo di non cliccare mai su link inviati da persone che non si conoscono. Inoltre, è bene prevenire questi tipi di attacchi evitando di fornire informazioni personali come numero di telefono e altro su social network, siti web sconosciuti e altri portali che potrebbero permettere a terzi di sfruttarle a scopi pericolosi.