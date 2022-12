Boom dei sistemi e-Payment, ecco perché

Con il Natale alle porte, il boom dei sistemi e-Payment potrebbe esplodere definitivamente. Con la pandemia, gli italiani hanno imparato a usare di più i sistemi di pagamento elettronico piuttosto che il denaro contante per pagare.

Negli ultimi due anni, infatti, l’uso della banconota si è ridotto del 30%. Questa nuova tendenza non riguarda soltanto le giovani generazioni, ma anche gli over 65, che si sono allineati a questo nuovo trend.

Le politiche governative passate e recenti hanno spinto tantissimo per la diffusione dei pagamenti digitali, che sono tracciabili e in grado di far emergere il sommerso per combattere l’evasione fiscale.

Al di là delle motivazioni di natura fiscale, la comodità e la convenienza dei sistemi digitali hanno reso la banconota meno appetibile.

Le banche, consapevoli di questo, hanno iniziato a proporre soluzioni di pagamento all’insegna della convenienza in quanto a costi e servizi.

Una di queste è Advanzia Bank, che ha lanciato Carta YOU, una carta da attivare online accedendo QUI.

In questo boom dei sistemi e-Payment, carta YOU è una delle più convenienti

L’addio al cash è iniziato proprio con il boom dei sistemi e-Payment. Questo non vuol dire che tutta la popolazione italiana maggiorenne ha rinunciato completamente al denaro contante.

Anzi, le fasce della società che si sono impoverite hanno fatto un passo indietro e sono tornate a usare la banconota.

In Italia, secondo la BCE, il 58% della popolazione propende ancora per il contante piuttosto che i pagamenti elettronici.

Al di là delle abitudini attuali, soluzioni come Carta YOU sono convenienti per molti motivi. Innanzitutto, la carta può essere richiesti in pochi minuti a questa pagina inserendo tutte le informazioni richieste.

Una volta ottenuta, si possono effettuare pagamenti ovunque, sia online che nei negozi fisici, e prelevare contante presso gli ATM senza pagare commissioni.

Inoltre è prevista un’assicurazione di viaggio gratuita e completa e un credito gratuito fino a 7 settimane, con pagamento differito e senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.