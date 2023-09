Boom IA a Las Vegas: come viene utilizzata?

Da mesi ormai si discute dei lavori che spariranno con l’IA, o che potrebbero sparire, ma in alcune località del mondo gli esseri umani stanno già notando licenziamenti di massa in seguito alla sostituzione con algoritmi e robot. È il caso di Las Vegas, dove ristoranti, bar, casinò e altre attrazioni stanno utilizzando l’intelligenza artificiale per lavorare al posto di baristi e security. Cosa sta succedendo e, soprattutto, si tratta di una situazione effettivamente allarmante?

L’IA sta riempiendo Las Vegas

Come riportato da NPR, nella capitale del divertimento e del gioco d’azzardo sempre più lavoratori sono preoccupati per il fatto che l’intelligenza artificiale potrebbe sostituirli. In questi giorni, nello specifico, su TikTok stanno spopolando video di baristi robot, con braccia mosse sapientemente da un algoritmo per mescolare i cocktail in un modo apparentemente perfetto. La realtà dei fatti è che tanti robot commettono ancora molti errori, tra cui rovesciare lo shaker o riempire troppo poco i bicchieri. In altri casi, invece, l’IA viene implementata in robot di sicurezza attivi tra parcheggi e strade, alla ricerca di potenziali problemi grazie a 50 telecamere e sensori.

Il loro funzionamento sta portando molti cittadini a criticare le aziende interessate all’implementazione di tali sistemi. Tuttavia, l’elevata quantità di errori porta anche a numerose osservazioni da parte delle associazioni e dei sindacati.

È il caso della Culinary Union, che conta circa 60.000 membri nel settore dei servizi e dell’hospitality nel Nevada, e che starebbe pianificando l’inserimento di protezioni dedicate all’assunzione di esseri umani al posto delle IA, con contratti speciali per gli algoritmi: “Vorremmo dire che riusciremo a raggiungere un accordo. Ma se sarà necessario, ci sarà una grande battaglia e faremo tutto il necessario, compreso uno sciopero contro la tecnologia”, ha dichiarato il segretario-tesoriere Ted Pappageorge.