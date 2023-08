Bosch ti fa passare l'aspirapolvere e dire ADDIO al sacco: 69€ e via

Cambiare il sacco dell’aspirapolvere è una seccatura. Oltre ad essere letteralmente preistorico, ti fa spendere anche più soldi del dovuto visto che devi riacquistare questi prodotti. Non sono semplici da trovare, ci mettono una vita ad arrivare… Insomma, sono più i contro che i pro. Per questo motivo puoi risolvere il problema con spesa minima ma resa massima: Bosch Serie 2. Questo aspirapolvere ha un contenitore comodissimo, aspira la qualunque e si fa utilizzare con semplicità.

Con lo sconto del 31% su Amazon il prezzo è praticamente un regalo. Collegati all’istante per acquistare questo prodottino a soli 69,00€ e non te lo far scappare.

Bosch Serie 2, l’aspirapolvere a traino ad elevata potenza

Non storcere il naso, sarà pure un modello a traino ma Bosch Serie 2 ha dimensioni compatte e risolve ogni seccatura con la sua potenza. I modelli senza fili e verticali sono tanto belli ma sappi un dettaglio: o investi su un prodotto con batteria rimovibile o dopo un paio di anni di trovi a dover buttare tutto.

Se non hai voglia di preoccuparti di ricariche, minutaggi e così via, un modello come questo di Bosch fa al caso tuo.

Potentissimo è dotato di tecnologia AirCycle e offre prestazioni elevate. Non solo riesce ad aspirare qualunque genere di sporcizia ma lo puoi usare liberamente su tutte le superfici, tappezzeria compresa.

Con contenitore che si svuota in un battito di ciglia dici addio al sacco. In più ti dico anche che è leggero quindi da spostare è semplice semplice.

Al suo interno ha anche un bel filtro HEPA che depura l’aria che rimette in circolo. Cosa potresti volere di più?

Se non hai dubbi al riguardo, non perdere la tua occasione e collegati su Amazon dove porti a casa il tuo Bosch Serie 2 a soli 69€ con lo sconto in corso.

