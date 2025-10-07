 Bose Smart Ultra Soundbar rende l'audio un'esperienza, minimo storico Amazon
La Bose Smart Ultra Soundbar supera ogni aspettativa rendendo l'audio unico nel suo genere: avanzata e al minimo storico.
È sicuramente un impianto audio di ultima generazione e che fa la differenza. C’è poco da dire, Bose Smart Ultra Soundbar è un prodotto dedicato esclusivamente al suono ed è per questo che lo rende un’esperienza completa e unica nel suo genere. Ideata per chi a casa cerca il brivido del cinema, ama ascoltare musica nella sua totalità e adora vedere i film e riuscire a captare i dialoghi in maniera nitida, la soundbar in questione è un gioiello. Con la festa delle offerte Prime raggiunge il minimo storico e la porti a casa con soli 609,95 euro invece di 649,90 euro. La puoi scegliere sia in colorazione nera che bianca.

La Bose Smart Ultra Soundbar non lascia spazio ai dubbi. Con le varie tecnologie che integra al suo interno, riesce a configurarsi come uno dei migliori modello sul mercato. Oltre alle funzionalità Plug&Play attraverso le uscite con cavo audio ottico e HDMI eARC, la barra sonora è dotata di mille opzioni diverse. Il WiFi e il Bluetooth sono integrate al suo interno così come Spotify Connect, Chromecast e Apple Airplay 2 per varie opzioni di connessione che rendono l’utilizzo elementare. Così facendo puoi connettere direttamente il telefono o il televisore ogni volta che lo desideri. La sua gestione, tuttavia, non si esaurisce al controllo tramite telecomando perché puoi usare sia l’app Bose che la tua voce grazie al controllo vocale attraverso Amazon Alexa.

Ma parlando di specifiche in termini del suono, questo gioiellino Bose ha ben 9 diffusori in totale, due di questi sono dei trasduttori dipolo up-firing mentre uno è un tweeter centrale. L’audio riprodotto viene tradotto in una così ampia gamma di frequenze da rendere ogni nota unica nel suo genere e fartela percepire come mai prima d’ora. Infatti puoi fare affidamento anche sul Dolby Atmos e su una calibrazione personalizzata dell’audio in base alla stanza grazie al ADAPTiQ. Tutto questo non basta? Sfrutta le varie modalità con AI per ottenere l’esperienza migliore anche quando guardi la tv, film e così via.

Bella, straordinaria e potente. La Bose Smart Ultra Soundbar è al suo minimo storico su Amazon: comprala subito a soli 609,95 euro con la festa delle offerte Prime.

Pubblicato il 7 ott 2025

