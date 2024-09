Bose SoundLink Flex: diffusore portatile bluetooth in sconto (-29%)

Un prezzo così basso per Bose SoundLink Flex non si vedeva da tempo ed eccolo qui pronto per essere aggiunto al tuo carrello: questo potente diffusore portatile bluetooth può essere tuo a soli 119,99 euro invece di 169,95. Hai anche la possibilità di attivare il pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis oppure tramite Amazon stessa.

Diffusore Bose SoundLink Flex in sconto: potente e impermeabile

Il diffusore, grazie alla combinazione di tecnologie avanzate e un trasduttore su misura, riesce a garantirti bassi profondi, suoni chiari e coinvolgenti. La tecnologia PositionIQ, che rileva automaticamente la posizione del diffusore e ottimizza la qualità audio in base all’orientamento, è una caratteristica innovativa che ti permetterà di avere una qualità sonora sempre al top.

Con un grado di protezione IP67, il diffusore è impermeabile e perfetto da essere utilizzato anche all’aperto o sotto la doccia. I materiali anti-corrosione che lo caratterizzano garantiscono resistenza anche in ambienti più difficili.

Dal design compatto, robusto e facile da trasportare, resiste a cadute, polvere e detriti e non si rovina neanche con l’esposizione prolungata al sole. La batteria interna ricaricabile offre fino a 12 ore di autonomia ed è più che sufficiente per accompagnarti durante un’intera giornata. La batteria si ricarica poi tramite il cavo USB-C incluso nella confezione.

Bose SoundLink Flex è un altoparlante resistente, versatile e capace di adattarsi a qualsiasi situazione: acquistalo adesso in sconto a 119,99 euro invece di 169,95.